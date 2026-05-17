El Gobierno sostiene que, en lo que respecta a la inflación, lo peor ya pasó. Sin embargo, el salto del mes de marzo (3,4%) empujó hacia un nuevo techo las estimaciones previstas para el cierre de 2026. En ese sentido, huelga decir que muy lejos quedó aquel 10,1% que el equipo económico estimaba en el Presupuesto 2026, aprobado por el Congreso de la Nación. Este incremento fue consignado también en el más reciente informe de consenso elaborado por la firma europea FocusEconomics, publicado este mes, que muestra que el mercado espera que los precios suban un 30,4% en promedio durante 2026 —medido como variación anual promedio del IPC—, aunque las diferencias entre analistas son tan grandes que el número poco dice por sí solo. La última medición oficial disponible al cierre del informe ubicó la inflación interanual de marzo en 32,6%, levemente por debajo del 33,1% de febrero, aunque con un preocupante rebote mensual: los precios subieron 3,38% en marzo contra el 2,90% de febrero, acelerando por séptimo mes consecutivo. Ese dato echó por tierra las expectativas más optimistas y forzó una revisión al alza generalizada de los pronósticos. En concreto, el consenso para la inflación promedio de 2026 subió 1,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior, cuando se ubicaba en 29,0%. Es decir, el mercado viene corrigiendo para arriba mes a mes. Lo más llamativo del relevamiento no es el promedio, sino la dispersión. Para el promedio anual de 2026, las estimaciones van desde un 17,0% en el extremo más optimista hasta un 34,9% en el más pesimista —una brecha de casi 18 puntos—. La mediana se sitúa en 32,0%. Entre los que pronostican una desinflación más rápida se destacan Allianz (18,0%), Pezco Economics (23,3%), Moody’s Analytics (26,6%) y S&P Global Ratings (26,0%). En el otro extremo, EMFI (34,5%), Oxford Economics (34,9%), Fitch Ratings (33,8%) y Econviews (33,9%) anticipan que la inflación promedio se mantendrá por encima del 33%. El Fondo Monetario Internacional, que sigue de cerca el programa económico argentino, proyecta una inflación promedio de 30,4% para 2026, alineado con el consenso, aunque su estimación de cierre de año es más optimista: 25,0%. Midiendo inflación a fin de año —variación diciembre contra diciembre—, el consenso apunta a 28,2% para el cierre de 2026, con un rango que va del 15,0% al 34,9%. La mediana se ubica en 30,0%. Aquí también las visiones divergen. Allianz proyecta la inflación más baja (16,0%), mientras que Balanz Capital (33,5%), Empiria Consultores (32,5%) y Econviews (32,5%) anticipan que el IPC interanual a diciembre seguirá bien por encima del 30%. Para el año siguiente, el consenso es más esperanzador: una inflación promedio de 20,6% en 2027, con cierre de año en 18,2%. Sin embargo, la dispersión se amplía notablemente: el rango va de un llamativo 4,8% que proyecta Quantum Finanzas hasta un 27,1% que anticipan Balanz Capital y Eco Go. Analistas de Itaú Unibanco reconocieron en sus comentarios que “los datos de inflación por encima de lo esperado a inicios de año, pese a un tipo de cambio más fuerte, junto con los elevados precios del petróleo, generan riesgos alcistas” sobre sus propias proyecciones. La entidad prevé que la inflación de cierre de año se ubique en 27,5% para 2026. El informe de FocusEconomics identifica fuerzas que empujan en sentidos opuestos. Por el lado inflacionario, los altos precios internacionales de la energía —vinculados al conflicto en Medio Oriente— y la reaceleración mensual de los precios generan presión. Por el lado desinflacionario, la reducción de restricciones a las importaciones y el ajuste fiscal del gobierno actúan como ancla.