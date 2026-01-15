Una buena de ANSES: confirmaron un nuevo aumento y este grupo recibirá un plus de $ 129.000 en febrero Fuente: Archivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un incremento para la Asignación por Embarazo que impactará desde febrero de 2026.

La actualización toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, que en este caso implicó un ajuste del 2,85 por ciento. Con la suba, el monto bruto asciende de la prestación social a $ 129.096.

Tal como ocurre en la Asignación Universal por Hijo, el organismo aplica una retención mensual del 20% que luego se liquida tras el nacimiento y la validación de controles sanitarios.

ANSES: cómo quedará el pago de la Asignación por Embarazo

Con la retención vigente, la acreditación directa para las beneficiarias será de $ 103.276,80, mientras que el remanente de $ 25.819,20 quedará reservado para su posterior cobro.

Una buena de ANSES: confirmaron un nuevo aumento y este grupo recibirá un plus de $ 129.000 en febrero Fuente: Archivo

Esta dinámica fue acelerada por el Ministerio de Capital Humano mediante la Resolución 1170/2025, que instruyó la acreditación automática una vez corroborado el nacimiento.

Asimismo, la medida también contempla el plus por zona desfavorable en provincias patagónicas. En esa región, el monto bruto subirá a $ 167.825. El pago directo será de $ 134.260 y la retención alcanzará $ 33.565.

Asignación por Embarazo: qué se necesita para acceder

La Asignación por Embarazo puede ser solicitada ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por los siguientes grupos de madres gestantes:

Desocupadas, incluido cónyuge o conviviente

Trabajadoras informales con ingresos inferiores al salario mínimo

Monotributistas sociales

Trabajadoras y desempleadas de casas particulares registradas

Personas inscriptas en programas sociales

Una buena de ANSES: confirmaron un nuevo aumento y este grupo recibirá un plus de $ 129.000 en febrero Fuente: Archivo

Además, para acceder se deben cumplir los siguientes requisitos

Tener un embarazo de 12 semanas o más

Ser argentina o naturalizada y contar con DNI; si es extranjera, se exige al menos 3 años de residencia en el país

Estar inscripta en el Programa Sumar+ y realizar los controles sanitarios correspondientes

No contar con obra social

En caso de antecedentes de trámite por embarazo anterior, el mismo debe estar acreditado por nacimiento, nacimiento sin vida o interrupción

Complemento Leche y Tarjeta Alimentar para la Asignación por Embarazo

Las titulares de la asignación por embarazo acceden de manera automática a dos programas complementarios de ANSES. Por un lado, el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, creado por la Ley 27.611, cuyo monto pasará a $ 48.691 desde febrero.

Por otro, continúan con la Tarjeta Alimentar, que no registra aumentos desde mayo de 2024 y mantiene su valor mensual en $52.250. Ambos refuerzos se otorgan sin necesidad de trámites adicionales gracias al intercambio de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.