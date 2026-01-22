El inicio de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC), un proyecto destinado a reparar tramos fundamentales de rutas nacionales, comenzó a mostrar el impacto del nuevo esquema de privatización vial impulsado por el Gobierno nacional.

En detalle, la nueva concesionaria de la Autovía del Mercosur puso en marcha su gestión con un fuerte cambio en el esquema tarifario: el cobro de un peaje 100% más caro para quienes no utilicen el sistema de pago automático TelePase.

La medida, que rige en los tramos de las rutas 12 y 14 , fue avalada por Vialidad Nacional y se apoya en una modificación introducida en los pliegos antes de la adjudicación. De esta forma, la empresa que se hizo cargo del tramo eliminó el cobro en efectivo.

Asimismo, la concesionaria quedó habilitada a duplicar la tarifa base del TelePase para todos los usuarios que paguen mediante tarjetas, billeteras virtuales o códigos QR. Además, la empresa Autovía del Mercosur, la cual se hizo cargo del tramo, eliminó el cobro en efectivo.

Alerta conductores: esto es lo que te pueden cobrar si no usas Telepase

Esta decisión tendrá impacto sobre 741 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

En las cuatro estaciones de peaje rehabilitadas entre Paso de los Libres, en Corrientes, y Campana, en la provincia de Buenos Aires, la tarifa para automóviles con TelePase quedó fijada en $ 1.886,87. En tanto, los usuarios que no cuentan con ese sistema deben abonar $ 3.773,75, es decir, un 100% más.

La sorpresiva medida impacta de lleno sobre un sector importante de conductores ya que, según datos oficiales del último año de gestión estatal, el 70% de los conductores utilizaba el pago manual .

Peajes en rutas nacionales: proponen una suba de casi el 20%

Con el inicio del verano y el aumento del flujo de tránsito entre ciudades y destinos turísticos, el Gobierno nacional propone ajustar al alza los peajes de las principales autopistas y rutas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con otras regiones del país.

El plan fue formalizado con la Resolución 42/2026, publicada en el Boletín Oficial, a través de la cual la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) convocó a una consulta ciudadana online abierta entre el 14 de enero y el 5 de febrero para debatir la propuesta tarifaria.

De aprobarse los cambios, podrían comenzar a regir a partir de mediados de febrero. La actualización de tarifas que analiza el Ejecutivo contempla subas que podrían llegar hasta alrededor del 18% o 19% en los peajes que administran las principales concesiones viales del país.

Entre las arterias afectadas están: