Para aquellos que utilicen las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires, ahora existe un importante beneficio por parte de TelePase que otorga hasta un 50% en el precio de los peajes.

Se trata del sistema de cobro electrónico de peajes en Argentina que permite pasar por las autopistas sin detenerse, usando un dispositivo llamado TAG (una oblea con chip) pegado al parabrisas, o incluso de forma virtual por reconocimiento de patente en algunas zonas.

¿Quiénes pueden acceder al descuento en TelePase?

TelePase lanzó la nueva propuesta “Sumalo sin barreras” en conjunto con Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) con la intención de que más conductores se adhieran al sistema de pago sin contacto. De esta manera, la promoción está dirigida para estos usuarios:

Usuarios activos de TelePase que inviten a amigos o familiares.

Nuevos usuarios que todavía no tienen el sistema y se adhieran a través de una invitación.

De esta manera, tanto la persona que invita como quien se suma al servicio recibirán descuentos importantes como recompensa en autopistas de CABA.

¿Cómo acceder a la nueva promoción de TelePase?

Para acceder a este beneficio nuevo de TelePase deberán seguir estos pasos:

Un usuario activo de TelePase genera un link de invitación personalizado. Comparte ese link con amigos o familiares que aún no tengan TelePase. El invitado se registra, solicita el dispositivo (con envío gratuito a domicilio si lo desea) y lo activa. Una vez que el nuevo usuario hace su primer pase, ambos reciben automáticamente 50% de descuento en los siguientes 3 pasajes por peajes de AUSA.

¿Hasta cuándo puedo usar el beneficio y cuál es el tope de descuento?

Sin importar que la persona sea de CABA, del Gran Buenos Aires o del interior, cualquier persona se puede beneficiar con este descuento. En ese sentido, cada usuario podrá invitar hasta 5 personas y permite acumular hasta 15 pasadas bonificadas con el 50%.