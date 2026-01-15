Eliminarán los baches y convertirán en autopista una ruta clave del país: conectará a dos provincias y es vital para el Mercosur

Con el inicio del verano y el aumento del flujo de tránsito entre ciudades y destinos turísticos, el Gobierno nacional propone ajustar al alza los peajes de las principales autopistas y rutas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con otras regiones del país.

El plan fue formalizado con la Resolución 42/2026, publicada en el Boletín Oficial, a través de la cual la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) convocó a una consulta ciudadana online abierta entre el 14 de enero y el 5 de febrero para debatir la propuesta tarifaria.

De aprobarse los cambios, podrían comenzar a regir a partir de mediados de febrero.

Cuáles son los ajustes y cambios que se realizarán en los peajes

La actualización de tarifas que analiza el Ejecutivo contempla subas que podrían llegar hasta alrededor del 18% o 19% en los peajes que administran las principales concesiones viales del país.

Entre las arterias afectadas están:

Autopista Riccheri , la vía principal hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Ezeiza–Cañuelas , otra ruta de alto tránsito hacia el sur de la provincia de Buenos Aires.

Tramos de autopistas de conexión nacional como Buenos Aires–Rosario y Rosario–Córdoba .

Diversos sectores de rutas nacionales como 3, 5, 7, 8, 9, 12 y 205, que vinculan múltiples provincias del interior.

Cambia el peaje

Con el aumento propuesto, por ejemplo, la tarifa mínima para autos en hora pico podría ubicarse alrededor de $ 1500, un incremento sustancial respecto a los valores actuales y algo que los conductores empezarán a sentir en sus bolsillos especialmente al regresar de la Costa Atlántica o viajar hacia el Norte y el Litoral argentino.

Consulta pública: cómo participar y qué se debate

La audiencia pública abierta por la DNV es no vinculante, pero sirve para que ciudadanos, organizaciones y usuarios expresen su opinión sobre el esquema de actualización tarifaria propuesto.

La participación se realiza de manera virtual a través de un formulario dispuesto por el organismo, y los interesados pueden compartir comentarios hasta principios de febrero.

Aunque la consulta no obliga a modificar los planes oficiales, la instancia puede generar ajustes en los cuadros tarifarios finales antes de su publicación definitiva.

Lo que cambiaría para los conductores

Si se concretan los aumentos, los efectos más inmediatos se sentirán en el costo de los viajes de temporada alta, cuando miles de familias se desplazan por carretera.

Además, una particularidad de la propuesta actual es que, en algunos casos, no se contemplaría una diferencia de precio entre el pago manual y el automático (TelePASE), lo que implicaría que los usuarios de ambas modalidades abonarían montos similares en las diferentes franjas horarias.