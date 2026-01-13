La obra para completar los tres tramos faltantes de la Autopista Nacional Ruta 19 entre Córdoba y San Francisco que está llevando adelante el Gobierno de Córdoba a través de la empresa Caminos de las Sierras generó 109 puestos de trabajo. Foto: Gentileza del Gobierno de Córdoba.

La Ruta Nacional 19 entra en su etapa decisiva de transformación. El gobierno de Córdoba puso en marcha los trabajos finales para completar la autopista que conectará de manera segura y continua a Córdoba con Santa Fe.

Se trata de una obra estratégica no solo para la seguridad vial, sino también para el comercio internacional y la integración productiva del Mercosur.

La finalización de los tramos pendientes permitirá cerrar un corredor clave del centro del país, por donde circulan millones de vehículos al año y una parte sustancial del transporte de cargas que enlaza el Atlántico con el Pacífico.

Terminan una de las rutas más importantes del país

La Ruta 19 es uno de los ejes logísticos más importantes del interior argentino. Une la ciudad de Córdoba con San Francisco y continúa hacia Santo Tomé, en el área metropolitana de Santa Fe, donde conecta con rutas nacionales que conducen a los puertos del Paraná y al sistema vial del Mercosur.

Sin embargo, durante años fue sinónimo de accidentes graves. Frente a ese escenario, la Provincia de Córdoba decidió asumir la culminación de la autopista, luego de que la obra quedara paralizada a nivel nacional.

“El objetivo es que deje de ser una ruta de la tragedia y se convierta en una vía de desarrollo, integración y crecimiento” , expresó el gobernador Martín Llaryora al anunciar el inicio de los trabajos finales, en un mensaje con fuerte tono político y social.

Qué obras se están ejecutando en la Ruta 19

El proyecto contempla la finalización de los tres tramos faltantes entre Córdoba Capital y San Francisco. Las obras son ejecutadas íntegramente por la Provincia y ya generaron más de 100 puestos de trabajo directos, según datos oficiales del Gobierno cordobés.

Esta obra demandará una inversión total por parte de la provincia de Córdoba de $191.166 millones. Foto: Gentileza del Gobierno de Córdoba.

La traza forma parte de uno de los corredores bioceánicos Atlántico–Pacífico más transitados del país, utilizados tanto por transporte nacional como internacional.

De acuerdo con registros de Vialidad Provincial y la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento (ACIF), por esta vía circulan más de 3 millones de vehículos por año, con una alta proporción de camiones de carga.

Cómo será la nueva autopista entre Córdoba y Santa Fe

La Autopista Nacional Ruta 19 demandará una inversión total de $ 191.166 millones, financiados exclusivamente con fondos provinciales. El recorrido atravesará:

Córdoba Capital

Malvinas Argentinas

Monte Cristo

Río Primero

Arroyito

San Francisco

Sa Pereira

San Jerónimo del Sauce

Santo Tomé (límite con la ciudad de Santa Fe)

Desde el punto de vista técnico y de seguridad vial, la autopista contará con estándares similares a los de los principales corredores internacionales:

Doble calzada con carriles separados

Velocidad máxima habilitada de 130 km/h

Accesos controlados mediante colectoras

Cuatro intercambiadores a distinto nivel

Conexiones específicas para Devoto, Colonia Marina y caminos rurales

Obras hidráulicas, defensas, iluminación, señalización integral y forestación

Por qué será clave para el comercio internacional

La autopista tendrá un impacto directo en la competitividad logística. Según estudios de la Bolsa de Comercio de Córdoba y del Instituto de Planificación Estratégica de la Región Centro, la mejora en tiempos de traslado y seguridad permitirá:

Reducir costos de transporte para economías regionales

Facilitar el acceso a los puertos del Gran Rosario

Potenciar exportaciones industriales y agroindustriales

Consolidar el rol de Córdoba como nodo logístico del Mercosur

La Ruta 19 es utilizada por camiones que transportan granos, maquinaria agrícola, autopartes y productos industriales con destino a Brasil, Uruguay y Paraguay, lo que convierte a esta obra en una pieza central del entramado comercial regional.