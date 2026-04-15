La crisis del sector textil sumó otro caso. DFAC, la marca de indumentaria básica creada por el grupo TN&Platex y propiedad de la familia de Teodoro ‘Teddy’ Karagozian, anunció el cierre de sus operaciones y la liquidación de su stock, tras poco más de dos años en el mercado. Según pudo saber El Cronista, la baja de la marca quedó directamente vinculada al cierre de la planta de Tucumán que abastecía buena parte de su producción. Esa fábrica frenó su actividad en enero de este año y, con el correr de los meses, la empresa fue vendiendo el stock disponible hasta quedarse sin mercadería nueva. Sin nueva producción para sostener el negocio, DFAC bajó la persiana. DFAC -sigla de “De Fábrica al Consumidor”- había nacido en 2023 como una apuesta del holding textil para vender ropa fabricada 100% en la Argentina de forma directa al consumidor, sin intermediarios. El proyecto, impulsado por Karagozian junto a sus hijos Tomás y Lucas, buscaba cuestionar la idea de que la ropa local es cara por los costos industriales. La marca vendía prendas básicas de uso diario, como remeras, buzos, joggings, medias y ropa interior, casi siempre en blanco, negro y gris. El grupo compraba algodón en Chaco y Santiago del Estero, hacía el hilado, tejía la tela, confeccionaba las prendas y luego las comercializaba de forma online. El contexto cambió durante 2025. Según explicó la propia compañía en Instagram, el punto de quiebre llegó en diciembre, cuando parte de las marcas para las que trabajaba la fábrica decidieron reemplazar producción local por importaciones. “Las marcas con las que trabajábamos pasaron a importar y no tuvimos más opción que cerrar nuestra fábrica. Una decisión horrible”, sostuvo la empresa en el mensaje. La firma aseguró que evaluó otras alternativas para continuar: tercerizar producción o importar prendas desde China. Pero descartó ambas opciones. “Seguro nos iría bien, pero no seríamos nosotros. Por eso decidimos cerrar”, explicaron. Como despedida, DFAC anunció la liquidación final de todo su stock al costo real de producción. Según detalló, el precio final solo incluirá costo fabril, comisión de la plataforma de pagos e impuestos, sin margen empresario. Este caso no es aislado. Cabe recordar que, a comienzos de este año, Hilado -otra sociedad de TN&Platex- pidió la apertura de concurso preventivo. En esa presentación, la empresa atribuyó la crisis a la caída del consumo interno, apertura importadora, ventas desde plataformas extranjeras, ingreso de ropa usada y elevado costo financiero. En paralelo, TN&Platex también avanzó con ajustes en otras operaciones del interior. En La Rioja suspendió una línea de producción de indumentaria, mientras que en Monte Caseros recortó fabricación en algunas categorías.