Cristina Kirchner en vivo: minuto a minuto el discurso por el juicio en la Causa Vialidad

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzó la transmisión titulada "Derecho de Defensa. Causa Vialidad", en la que amplia su declaración"en pos de su legítima defensa".

"No se me permitió televisar la declaración indagatoria. No debí sorprenderme, porque la sentencia ya estaba escrita", aseguró la vicepresidenta.