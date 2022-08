Cristina Kirchner: el resumen del discurso y las 13 frases más polémicas por el juicio en la Causa Vialidad

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo hoy, al finalizar su "derecho a la defensa" en el marco del juicio Vialidad, que le hubiera gustado "mostrar a los fiscales" de la causa toda la documentación que reveló durante una hora y media a través de su canal de Youtube, luego de que el tribunal le negara la posibilidad de ampliar su indagatoria.



Con una breve refutación de las acusaciones de los fiscales de la causa que la tiene como acusada, la ex mandataria centró su discurso la causa de los bolsos de José López, la cual, aseguró, "era el caso para poder investigar la corrupción" por su vínculo con empresarios de la construcción como Nicolás Caputo, Juan Chediak y Eduardo Gutiérrez .



DEFENSA DE CRISTINA KIRCHNER: LAS 13 FRASES MÁS DURAS

1 - "Me hubiese gustado hablar ante el tribunal"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo hoy que le hubiese gustado "hablar hoy ante el tribunal" que la juzga en la causa denominada Vialidad luego de que los fiscales "leyeron su guión durante nueve jornadas", en referencia a la exposición de su alegato en el debate oral y público, y a la negativa del tribunal a concederle la posibilidad de ampliar hoy su indagatoria.



2- "La sentencia ya está escrita"

"No se me permitió televisar la declaración indagatoria. No debí sorprenderme, porque la sentencia ya estaba escrita", aseguró la vicepresidenta.

3 - "Hubo una feroz campaña política y mediática"

La ex mandataria denunció que luego de esa presentación judicial realizada por el entonces titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, "comenzó una feroz campaña política y mediática" que apuntaba a "hacerle un planteo a la sociedad de que se habían cobrado obras pero que no se habían hechos" .

4- "Nada de lo que dijeron los fiscales fue probado"

La vicepresidenta dijo hoy que el juicio denominado Vialidad "empezó con una ficción, un guión que además de bastante malo, era falso" ya que "nada de lo que dijeron los fiscales fue probado; sino que, al contrario, se comprobó que era exactamente al revés de lo que se decía".

5- "Clarín y La Nación son las dos naves insignias del lawfare"

Cristina Fernández de Kirchner dijo hoy que "muchos de los testimonios propuestos por los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani finalmente colapsaron" y cuestionó la cobertura del caso de los diarios Clarín y La Nación, a los que tildó de ser "las dos naves insignias del lawfare".

6- "Nosotros nos presentamos en la Justicia, Ustedes huyen"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó hoy al dirigente de Juntos por el Cambio y representante en el Parlasur, Fabian "Pepín" Rodríguez Simón, quien "se encuentra hace más de 600 días prófugo" de la Justicia. "Nosotros nos presentamos en la Justicia, Ustedes huyen. Ante la primera citación que tienen huyen", añadió.

7- "No tengo tanta experiencia en televisión como otros dirigentes políticos"

Tras "no mirar la luz" de la transmisión "correctamente", Cristina Kirchner pidió disculpas por "no tener tanta experiencia en televisión" como otros políticos "que frecuentan los medios".

8- "Me siento muy boluda yo"

Tras advertir el "grado de familiaridad" que había en el trato entre José López y Nicolás Caputo , en el que hablaban sobre pagos de obras y planteos sobre el soterramiento del Sarmiento, en el que aparecían involucrados directivos de Odebrecht, la titular del Senado reconoció: "Me siento muy boluda yo".



9- "Si el fiscal Luciani lo leyó y no lo escandalizó, ¡ojo!"

Fernández de Kirchner cuestionó que los fiscales Luciani y Mola no hayan observado, en el marco del juicio, la "frecuencia y la familiaridad de la relación" entre el empresario Caputo y el exsecretario de Obras Públicas José López, probada en documentación con registros de llamadas entre ellos.



Cánticos militantes y un celoso dispositivo de seguridad en torno al discurso de Cristina Kirchner



"¿No les llamó la atención, a los fiscales Luciani y Mola, que Nicky Caputo formara parte de la asociación ilícita de la que yo soy jefa?", añadió. "Si hubiesen encontrado esto Luciani y Mole hubieran pedido fusilamiento", dijo.

10- "Cuando se aprieta, sale la pus de ustedes, los macristas"

"Cuando el fiscal Diego Luciani dice 'donde uno aprieta sale pus', tiene razón; sale la pus de ustedes, los macristas", marcó, al sostener que no tiene la más "mínima duda" de que los 9 millones de dólares que López llevó a un convento en Luján pertenecían a esos empresarios.

11- "Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo", dice Cristina Kirchner

La vicepresidenta dijo que los fiscales de la causa Vialidad piden 12 años de detención por "los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas: el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos".

"Nos piden 12 años por la memoria, la verdad y la justicia, por el FMI, por las AFJP, por el salario de los laburantes, Por eso me van a estigmatizar y condenar. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo".



12- "No es un juicio contra mí, sino al peronismo"

Cristina Kirchner aseguró este mediodía que la causa Vialidad no es un juicio en su contra "sino al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, a los que peleamos por la memoria, verdad, justicia, el salario, las jubilaciones, la obra pública", sostuvo la titular del Senado.

En ese sentido, criticó al Poder Judicial: "Necesitan dirigentes disciplinados. Necesitan funcionarios que hagan lo que el poder real quiere".



13- "¿Saben quién iba a Olivos también, Magnetto?"

La vicepresidenta hizo referencia a la mención de Luciani acerca de que el empresario Sebastián Eskenazi "iba a Olivos".

"Sí, iba a Olivos. ¿Saben quien iba también, Magnetto, Hector Magnetto, el dueño de Clarín y Telefónica, fue toda la gestión de Néstor y cuándo estaba por terminar la gestión le firmó la fusión de Cablevisión, el negocio más importante, mucho más que cualquier obra pública. No sé si algún fiscal tomará nota para pedir si hubo algún acuerdo entre Magnetto y Kirchner para firmar la fusión de Cablevisión. Todo es así en la Argentina", declaró hacia el final de su discurso.