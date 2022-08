Horacio Rodríguez Larreta da un giro para alejarse de la interna de Juntos por el Cambio

Horacio Rodríguez Larreta y los dirigentes del PRO cuestionados por las declaraciones de Elisa Carrió decidieron evitar nuevos conflictos con la líder de la Coalición Cívica, esquivando referirse a la bomba que ella desató y hasta suspender los habituales cafés en Tabac y La Biela, dos bares de la Recoleta donde suelen hacer reuniones de trabajo. Así y todo, hoy no se privó de participar en el Consejo de las Américas donde para remarcar en público que su construcción electoral sigue en marcha.



"No quieren que nadie les pregunte por Lilita", reconoció a El Cronista un joven funcionario del Gobierno porteño. Del lado de la Coalición Cívica tampoco nadie quiere hablar del tema que, por lo que se ve, solo está en manos de Carrió.

Enfocado de nuevo en la gestión, Larreta recibió ayer al presidente de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, el colombiano Sergio Díaz-Granados, en un encuentro que el Gobierno de la Ciudad enmarca en la Cumbre Mundial de Alcaldes, C40, que se realizará dentro dos meses, entre el 19 y 21 de octubre próximo.

En la comunicación oficial, se destacó que se trata de "el foro internacional sobre cambio climático más importante a nivel de las ciudades" y que el Jefe de Gobierno porteño agradeció a Díaz-Granados por el apoyo a la organización de la cumbre, al tiempo que confirmó su propia participación en el encuentro.

Carrió-gate: la interna de Juntos por el Cambio se coló en debate por el acarreo de autos



Juntos por el Cambio contra Elisa Carrió: ¿y Mauricio Macri?



Díaz-Granados anticipó que la entidad aumentará el porcentaje de fondos destinado a financiamiento verde, que pasará del 24% actual a 40$ hacia 2026. Y le comentó a Rodríguez Larreta que "en marzo logramos capitalizar a la institución por U$D 7 mil millones con el objetivo de convertirnos en el motor de recuperación económica y social y el Banco Verde de América Latina y el Caribe".



El Jefe de Gobierno porteño -acompañado por el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fernando Straface- aseguró que "el acceso a financiamiento verde es uno de los principales ejes que impulsaremos en la C40" y contó que una prioridad es llevar el tema al Foro Urbano Federal, cuando se reunirán a más de 100 intendentes de todo el país.

Entre los distintos proyectos que CAF financia en la Ciudad (integración urbana en los barrios 20, Rodrigo Bueno y Fraga y la construcción de viviendas con infraestructura básica de servicios), Rodríguez Larreta agradeció el aporte para la construcción del Paseo del Bajo, "una obra que mejora la competitividad federal de la Argentina con una solución estructural a la conectividad de la Ciudad, que facilita la movilidad urbana y la productividad".

DISCURSO

Ante un salón colmado por la presencia de empresarios en el primer encuentro presencial del Consejo de las Américas después de la pandemia, Horacio Rodríguez Larreta rompió el hielo destacando que "el próximo gobierno de la Argentina tiene que ser un verdadero gobierno de coalición, un gobierno que marque un punto de inflexión en la historia de decadencia de la Argentina y que, por primera vez en décadas, trace un rumbo que se sostenga en el tiempo por muchos años".

El Jefe de Gobierno porteño puntualizó que "el mundo no confía en un gobierno, confía en un país". "Por eso, apostar a gobiernos salvadores no sirve. Porque detrás de ese gobierno después viene otro con esa misma actitud y arranca todo de cero, refundando el país", dijo. Y agregó que "es casi como un péndulo que va de un lado al otro, pero el problema es que cada cambio de dirección no mantiene el país en un mismo nivel, sino que cada día estamos más abajo: es un péndulo descendente".

Cómo será la política exterior de Rodríguez Larreta si es Presidente: los consejos de sus asesores

Juntos por el Cambio contra Elisa Carrió: fuerte repudio de Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y otros referentes



Rodríguez Larreta estuvo acompañado por el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fernando Straface, y por Julia Pomares, jefa de asesores del gobierno porteño. Ambos fueron los responsables del discurso que tuvo elogios de los presentes.



En la platea lo escuchaban Eduardo Elztain, José Luis Manzano, Martín Cabrales, Marcelo Figueiras, José Urtubey, entre otros destacados empresarios, quienes aplaudieron al término del discurso de Larreta por su mirada de largo plazo.

"Lo que sirve es que el mundo vea a un país con un rumbo consensuado y a millones de personas dispuestas a sostenerlo en el tiempo, independientemente de quién gobierno", fue otro de los tramos que expuso el jefe del Ejecutivo de la Ciudad.

Asimismo retomó un concepto del gobierno de Mauricio Macri como es la "inserción inteligente de la Argentina en el mundo", al que definió como "un desafío urgente porque la tragedia de la guerra nos obliga a estar a la altura, a la vez que nos da una nueva oportunidad de ser líderes y protagonistas".

Y puntualizó que "hace unos días me reuní con 30 especialistas en relaciones exteriores del PRO, con quienes coincidimos en que la Argentina tiene oportunidades muy importantes en la transición global en marcha. Pero para aprovechar esa oportunidad y hacerlas parte de un modelo de desarrollo, debemos actuar acorde a una estrategia que el resto del mundo conozca, siendo muy coherentes y profesionales para aumentar la confiabilidad de nuestro país en el mundo".

El ministro de Gobierno, Jorge Macri, y la subsecretaria de Relaciones Institucionales, Carmen Polledo, también acompañaron a Rodríguez Larreta. Al salir, y en un tono mucho más relajado que hace unos días cuando estalló la interna a partir de las acusaciones pública de Elisa Carrió, disfrutaron de un ristretto en el exclusivo bar del Hotel Alvear.