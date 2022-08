Juicio de la obra pública: pidieron la inhabilitación perpetua de Cristina Kirchner y todos los funcionarios implicados

El fiscal federal Diego Luciani pidió este lunes la inhabilitación perpetua para ocupar cargos de Cristina Kirchner y de todos los ex funcionarios acusados, en el marco del juicio por la obra pública. Además, solicitó el decomiso de los $ 5321 millones, monto en el que -según estimó su par, Sergio Mola, se defraudó al Estado.

Luciani ya había acusado a la vicepresidenta, que no estuvo presente en esta etapa del juicio, de ser la jefa de una asociación ilícita montada sobre el Estado, que tuvo por objetivo beneficiar al empresario Lázaro Báez en las licitaciones de obras públicas en Santa Cruz.

Lo hizo al finalizar la etapa de alegatos del juicio, que comenzó temprano en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2).

El fiscal, en su alegato final, consideró que se trató de "la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país". Y en esa línea, acusó a la dos veces presidenta de actuar con "ánimo de lucro y codicia".

"abusos de poder" y "desprecio a la ciudadanía": las acusaciones del fiscal Luciani

Cristina Kirchner está acusada, además de los delitos de defraudación al Estado en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En su alegato final, antes de exponer el pedido de condena para Cristina Kirchner, Luciani enumeró los puntos que consideró para solicitar la pena.

"Sustrajeron sistemáticamente fondos, desactivando todos los mecanismos de control. La corrupción fue la regla y el Estado de Derecho quedó rezagado", sostuvo.

El fiscal habló también de "abuso de poder" y consideró como agravante el hecho de que Cristina Kirchner fuese presidenta en ese momento.

"Es el Estado de Derecho la regla, no la corrupción", expresó Luciani. "Ponderaremos de manera negativa los medios empleados para cometer la maniobra. Se ha creado un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional", agregó.

Los fiscales advirtieron que el perjuicio al Estado sería de $5321 millones

El fiscal Sergio Mola advirtió, durante una de sus intervenciones en la audiencia, que el fraude contra el estado en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez fue de $ 5321 millones, que equivalen a u$s 926 millones.

"A esta altura no es creíble que Abel Fatala no tuviera conocimiento, como no es creíble que Cristina Kirchner no se enterara de nada", dijo Mola.

Así lo expuso en un tramo de la novena y última audiencia de alegatos de la Fiscalía en la que harán el pedido de condena para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kichner, y el resto de los 12 acusados.

Mola inició el alegato con el análisis de la situación de los ex funcionarios del Ministerio de Planificación y de Vialidad de la provincia de Santa Cruz respecto del delito de administración fraudulenta. Relató como a criterio de la Fiscalía los ex funcionarios incumplieron sus funciones en los controles al empresario Báez.

Mola también dijo que formaron parte de la asociación ilícita el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti y Báez.

"Está acreditado el acuerdo de voluntades de la asociación que operó de manera permanente y que cada uno realizó con dolo los aportes necesarios", sostuvo.

Juicio de la obra pública: uno por uno, todos los acusados

Los acusados en el juicio son 12:

Cristina Kirchner,

Lázaro Báez,

Julio De Vido,

Abel Fatala,

José López,

Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner;

Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad;

Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad;

Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.