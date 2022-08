Qué documentos de la Causa Vialidad mostró Cristina Kirchner en su descargo

La jornada de este miércoles estuvo signada por el discurso de Cristina Kirchner en el marco de su defensa en la causa Vialidad, luego de que el fiscal Diego Luciani le pidiera 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.

La Vicepresidenta expuso sus argumentos por las cuales considera que es víctima del lawfare, un entramado de operaciones judiciales que estaría direccionado en la persecución y encarcelamiento de referentes del peronismo, según se desprendió de sus declaraciones.

La ex mandataria reiteró que "la sentencia ya está escrita" y señaló también que el caso de los bolsos del ex secretario de Obras Públicas José Francisco López era el indicado "para poder investigar la corrupción" en la Argentina.

Finalizada la difusión de su discurso por Youtube, Fernández de Kirchner divulgó una carpeta virtual en el que se encuentran todos los archivos que utilizó en la presentación de hoy, vinculados en la "cercanía" del funcionario kirchnerista con empresarios ajenos a su círculo . La misma consta de cuatro carpetas secundarias y un conjunto de archivos individuales.

LA CARPETA DE CRISTINA: QUÉ DICEN LOS ARCHIVOS

CARPETA 1 - "EL PRÓFUGO PEPÍN SIMÓN"

El archivo consta de una única foto, la del ex asesor judicial de Mauricio Macri y prófugo de la justicia, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, junto a las referentes de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrio y Mariana Zuvic, a las cuales Cristina Kirchner adjetivó irónicamente como "adalides de la lucha contra la corrupción".

La foto que mostró Cristina Kirchner en su presentación.

La titular del Senado afirmó que el ex asesor judicial de Macri "El único que usó los fueros del Parlasur para no ser extraditado fue Pepín" . "Y no es peronista: es de ustedes, los macristas. Ninguno de nosotros se profugó cuando nos persiguieron, nos amenazaron y encarcelaron. Este señor lleva más de 600 días prófugo", lanzó.

CARPETA 2 - "MENSAJES"

El esquema central de la presentación de la Vicepresidenta fue la revelación de los mensajes entre el secretario de Obras Públicas y empresarios como Nicolás "Nicky" Caputo (de la constructura que lleva su apellido), Eduardo Gutierrez (grupo Farallón) y Juan Chediack (Cámara Argentina de la Construcción).

En la segunda carpeta, los colaboradores de Cristina Kirchner recopilaron los documentos de aquellas tres conversaciones, sumadas a las que José López mantuvo con el empresario Lázaro Baez, ambos acusados por la fiscalía de integrar la presunta asociación ilícita que presidiría la ex mandataria.

Los cuatro archivos con las conversaciones que reveló la vicepresidenta en la descarga pública de este martes. (Captura)

La titular del Senado se abocó al "grado de familiaridad" con el que se trataban el entonces secretario de Obras Públicas y Caputo, un empresario del riñón de Mauricio Macri: hablaban tanto de obras en construcción, como de pagos de las mismas y asuntos personales. Tras advertir el vínculo entre ambos, Cristina Kirchner expresó: "Me siento muy boluda yo".

"¿No les llamó la atención este grado de familiaridad con Nicolás Caputo del secretario de Obras Públicas que es miembro de la asociación ilícita de la que yo soy jefa?. ¿No les llamó la atención a (los fiscales Diego) Luciani y (Sergio) Mola? ¿A los jueces del Tribunal tampoco? Notable, eh, notable".

El gráfico difundido por el equipo de Fernández de Kirchner.

De los mismos documentos se desprende un gráfico divulgado por el equipo de la vicepresidenta y que es parte de la misma carpeta. El recuento de mensajes vincula a Eduardo Gutierrez (177 combinaciones) como el empresario con mayores intercambio con José López, seguido por Nicolás Caputo (109), Juan Chediack (86) y Lázaro Baez (6).

"Si había un caso en la Argentina para poder investigar la corrupción en general, pero en particular en materia de obra pública, era éste", sostuvo la titular del Senado . "Comodoro Py podría haber investigado esto. Pero no les convenía", lanzó.

CARPETA 3 - "NOTICIAS"

La Vicepresidenta hizo alusión al principio de su discurso al rol de los medios de comunicación en la cobertura del caso, enfatizando su acusación a los diarios Clarín y La Nación, a los que tildó de ser "las dos naves insignias del lawfare".

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó a los principales medios del país de ser "artífices" del denominado lawfare.

En la tercera carpeta que compartió su equipo se encuentran dos subdivisiones: una en la que recopila tapas de noticias vinculadas a las acusaciones por los sobreprecios que habría cobrado Lázaro Baez y otro que consigna un préstamo que el ex presidente Mauricio Macri le hizo a Nicolás Caputo.



A través de estas, la vicepresidenta acusó inconsistencia y arbitrariedad en las el tratamiento de la información por parte de diferentes medios de comunicación.

CARPETA 4 - "SOBRESEIMIENTO ERCOLINI"

En la cuarta y última carpeta de su archivo, la exmandataria incluyó seis archivos pasibles de ser divididos en dos categorías: aquellos referidos a la declaración de incompetencia formulada por el juez Julián Ercolini y al sobreseimiento de Lázaro Baez en 2015 en una causa por sobreprecios en Santa Cruz.



En su descargo, Cristina Kirchner realizó una ampliación de su declaración sobre los proyectos de vialidad en la que remarcó que "en 2011 el juez Ercolini se declaró incompetente y, luego, con el cambio de Gobierno, cambió", e insistió en señalar que la sentencia en este juicio "ya está escrita".

Los cuatro documentos judiciales y las dos notas de La Nación que utilizó Cristina Fernández de Kirchner en su defensa por la Causa Vialidad.

"Me quedé corta cuando dije que la sentencia ya está escrita porque cuando llegamos al Gobierno nos enteramos lo que hicieron desde la mesa judicial en el anterior Gobierno y el sistema de espionaje que montaron desde la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y la Gestapo para los dirigentes sindicales en La Plata", aseveró Cristina Kirchner.



5- ARCHIVOS INDIVIDUALES

La vicepresidenta optó por no incluir en ninguna de las anteriores carpetas a tres archivos particulares: uno que ilustra el artículo 210 del Código Penal sobre la pena por asociación ilícita, la modificación del Presupuesto 2016 firmado por el Gabinete de Mauricio Macri en el que se incluye la contratación para la realización del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, y la captura de un tweet que hace referencia a un fragmento del libro sobre Mauricio Macri hecho por la periodista Laura Di Marco.

Sobre el segundo documento, la vicepresidenta marcó que la gran cantidad de mensajes entre López y Caputo por distintas obras en 2013 se debieron principalmente a la obra del soterramiento del tren Sarmiento. "Una obra que se licitó en nuestra gestión y la gana IECSA, la empresa de Calcaterra que en realidad era de Macri", añadió.

La vicepresidenta aseguró que durante el macrismo se incluyó en el presupuesto un gasto de 45 mil millones de pesos para esa obra, cuando la misma venía con financiamiento por las empresas contratistas del exterior.



"¿Se lo habrá cruzado Caputo al fiscal Luciani?", cuestionó e hizo alusión a que el empresario jugaba en la quinta de Macri, en Los Abrojos, y justamente uno de sus pedidos es apartar al fiscal por haber ido a jugar un partido de fútbol a ese lugar, lo que terminó siendo rechazado por los jueces.



El libro de Di Marco hace referencia a que jugar un partido en la quinta del ex presidente "implica un nivel de proximidad de la que no goza cualquier ministro".

