Causa vialidad: quiénes son todos imputados en la investigación que involucra a Cristina Kirchner

Este lunes, el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos para Cristina Kirchner, tras ser acusada por presidir una asociación ilícita agravada y de administración fraudulenta. El pedido también se extendió a los otros ex funcionarios involucrados para quienes se pidió penas que van de los 6 a 12 años.

Luciani solicitó, además, el decomiso de $ 5321 millones , monto en el que -según estimó su par, Sergio Mola, al exponer en el juicio- se defraudó al Estado. Al tipo de cambio actual esta suma asciende a los u$s 926 millones.

El fiscal acusó no sólo a Cristina Kirchner, sino también al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, a Lázaro Báez y al ex titular de la dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti como organizadores de la asociación ilícita y autores de fraude a la administración pública. Para ellos pidió penas de entre 10 y 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Lázaro Báez

Tanto los fiscales Luciani y Mola acusaron al empresario como organizador de la asociación ilícita y partícipe primario de la defraudación, por lo que solicitaron la misma cantidad de años que para CFK.



Julio de Vido

Durante el supuesto funcionamiento de la asociación ilícita, De Vido se desempeñaba como ministro de Planificación. Por este motivo y por "no activar los controles correspondientes y ser clave en el plan de direccionamiento de la obra pública", los fiscales pidieron 10 años de cárcel para él.

José López

Para el exsecretario de Obras Públicas, la fiscalía solicitó también 10 años de prisión.

Nelson Periotti

Ex titular Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 10 años .



Mauricio Collareda

Jefe de Distrito N°23 "Santa Cruz" de la DNV. 6 años .



Juan Carlos Villafañe

Ex jefe de la AGVP. 6 años .



Raúl Daruich

Responsables del Distrito N°23 "Santa Cruz" de la DNV. 5 años .



Raúl Pavesi

Ex titular de la AGVP. 5 años .



Abel Fatala

Subsecretario de Obras Públicas. 4 años de prisión.

José Raúl Santibáñez

Ex presidente del directorio de AGVP 13. 4 años .

Héctor Garro

Ex presidente de la AGVP. 3 años de prisión en suspenso.

Carlos Santiago Kirchner

Ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner. Absolución por asociación ilícita y 2 años por administración fraudulenta .