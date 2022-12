Aguinaldo diciembre 2022: cuándo se paga y cómo se calcula

Empezó diciembre y muchos se trabajadores se preguntan cuándo se cobra y cómo se calcula el aguinaldo o salario anual complementario (SAC).

Los trabajadores estatales y privados en relación de dependencia cobrarán a mediados de mes la segunda cuota del SAC, más conocida como aguinaldo.

El aguinaldo representa el 50 % de la mayor remuneración recibida por todo concepto (sueldo básico, horas extra y cualquier otro extra percibido) en cada semestre. En el caso del aguinaldo de diciembre, los empleadores deberán estimar cuál será el salario de ese mes.

Aguinaldo diciembre 2022: ¿cuándo se paga?





Este año se modificó la fecha del cobro del aguinaldo diciembre 2022 y no será la misma que todos los años por el calendario.

Históricamente la segunda cuota del SAC se depositaba antes del 18 de diciembre. Esta fecha, que es una semana antes de que comiencen las fiestas, se corrió dos días este año por lo que deberá abonarse el 16 de diciembre .

¿Cuándo se cobra el aguinaldo 2022?

El cambio se debe a que el 18 cae domingo y el depósito debe estar realizado por parte de la empresa el último día hábil en el que están abiertos los bancos.

Algunas provincias, como Santiago del Estero, ya confirmaron la fecha de pago. El gobernador Gerardo Zamora anunció que el pago del aguinaldo para los trabajadores estatales de la provincia será el 14 de diciembre.

Aguinaldo diciembre 2022: ¿cómo se calcula?





El aguinaldo diciembre 2022 toma el mejor sueldo del segundo semestre del año, por lo que será más alto que el que se cobró en junio.

El aguinaldo se calcula al tomar el mejor sueldo del segundo semestre del 2022 y dividirlo por la mitad , eso dará el monto final que cobrarán los trabajadores este mes en concepto del SAC.

Lo importante para calcular el monto real es no tomar todo rubro no remuneratorio, como es el caso de los beneficios sociales, los pagos de comedor o las capacitaciones. Tampoco cuentan las gratificaciones otorgadas por única vez y las gratificaciones vinculadas a la extensión del contrato de trabajo.

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

Lo que si ingresa en el cálculo del aguinaldo son:

las horas extras trabajadas

las comisiones

todas las variables que forman parte del salario como tal

el rubro "a cuenta de futuros aumentos"

AGUINALDO DICIEMBRE 2022: CÓMO CALCULARLO DE FORMA FÁCIL



Para calcularlo, se debe considerar la mitad de la mayor remuneración recibida en el segundo semestre del año por todo concepto, incluyendo el sueldo básico, las horas extra y cualquier otro extra que se haya abonado.



En el caso de los trabajadores con menos de un año de antigüedad, el SAC se calcula según los meses trabajados, utilizando cualquiera de estas dos fórmulas:

Dividir el mejor sueldo a la mitad, volver a dividir nuevamente ese monto por seis y multiplicar el resultado por los meses trabajados.

Multiplicar los meses trabajados por la mitad del mejor sueldo mensual y, a ese resultado, dividirlo por seis.

El pago del aguinaldo es proporcional al tiempo trabajado por semestre, es decir, que los empleados que no hayan trabajado el período completo, recibirán otra suma según la siguiente fórmula:

Las horas extra o las comisiones se deben sumar al monto del salario del mes en el que fueron abonadas con el fin de calcular la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto.

El pago del aguinaldo es proporcional al tiempo trabajado por semestre

AGUINALDO DICIEMBRE 2022: ¿QUÉ PASA SI NO ME PAGAN?





Para estos casos, los empleados podrán realizar la denuncia en el Ministerio de Trabajo. La acusación podrá ser realizada de manera individual o colectiva.

Los trabajadores también podrán comunicarse al Centro de Orientación al Ciudadano al 0800-666-4100 para realizar consultas sobre la Ley de Contrato de Trabajo, Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo), régimen de trabajadores de casas particulares y trabajo no registrado.

Otra opción es hacerlo en las oficinas de empleo. Para conocer la agencia territorial más cercana al domicilio se podrá ingresar al siguiente link: www.argentina.gob.ar/trabajo/mapa-oficinas.

¿En qué invertir el aguinaldo de diciembre?





El plazo fijo tradicional no es el único instrumento de ahorro que promete un buen margen de ganancias. Si bien puede resultar atractivo (por la continua suba de tasas que determina el Banco Central de la República Argentina), existe otro método de inversión, con un alto rendimiento, que vale la pena conocer de cara al 2023.

Se trata del plazo fijo en dólares. Desde el canal Emprender Simple remarcaron que esta opción es dejada de lado porque "la gran mayoría de gurúes dicen que no sirve, ya que paga muy poco con respecto a la inflación de los Estados Unidos ".

Plazo fijo en dólares, una alternativa para invertir el aguinaldo

Si bien esto es cierto, el especialista señaló que eso no tiene incidencia en nuestro país, ya que "vivimos en Argentina y, como tal, el gasto local es en pesos".

El plazo fijo en dólares funciona de la misma manera que cualquier otro plazo fijo . Se trata de un instrumento de ahorro en el que se inmovilizan los fondos por un determinado tiempo, con un mínimo de 30 días y un máximo de 365. A cambio, se obtiene un interés que te paga el banco.

En cuanto a su rentabilidad, cabe aclarar, varía según la entidad financiera, ya que, a diferencia del plazo fijo tradicional, no existe una norma ni política del BCRA sobre tasas mínimas para esta clase de depósitos.

Por un depósito en dólares a 365 días, se paga una tasa efectiva del 1,75%. A 180 días la tasa es del 0,75% anual; y a 30 o 90 días, 0,5% anual.

De esta forma, si un ahorrista decidiese dejar u$s 10.000, al día 365 se acreditarán en la cuenta u$s 10.175 o u$s 10.200 : es decir, el capital inicial más u$s 175 o u$s 200 extras, que depende totalmente de la entidad bancaria donde se decida guardar el dinero.