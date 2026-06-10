En esta noticia ¿Qué significa soñar con serrucho?

La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 10 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este miércoles, 10 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4451 - Serrucho

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 10 de junio

1° 4451 11° 5906 2° 5844 12° 7640 3° 1810 13° 9443 4° 8366 14° 7377 5° 0033 15° 6710 6° 1487 16° 0725 7° 3208 17° 7395 8° 3340 18° 7848 9° 1153 19° 8613 10° 5203 20° 9002

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con serrucho indica cortar ataduras o hábitos que ya no te sirven.

También señala trabajo paciente y preciso para construir cambios de forma ordenada.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.