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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 10 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este miércoles, 10 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4451 - Serrucho

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 10 de junio

 1°4451 11°5906
 5844  12°7640
 3°1810 13°9443 
 8366  14°7377 
 0033  15°6710 
 6°1487  16°0725
 3208  17°7395 
 3340  18°7848 
 1153  19°8613 
 10°5203 20°9002 

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¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con serrucho indica cortar ataduras o hábitos que ya no te sirven.

También señala trabajo paciente y preciso para construir cambios de forma ordenada.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

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