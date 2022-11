Basta de plazo fijo: esta alternativa de inversión la utilizan unos pocos, pero tiene una ventaja clave

El plazo fijo tradicional no es el único instrumento de ahorro que promete un buen margen de ganancias. Si bien puede resultar atractivo (por la continua suba de tasas que determina el Banco Central de la República Argentina), existe otro método de inversión, con un alto rendimiento, que vale la pena conocer de cara al 2023.

Se trata del plazo fijo en dólares. Desde el canal Emprender Simple remarcaron que esta opción es dejada de lado porque "la gran mayoría de gurúes dicen que no sirve, ya que paga muy poco con respecto a la inflación de los Estados Unidos ".

Si bien esto es cierto, el especialista señaló que eso no tiene incidencia en nuestro país, ya que "vivimos en Argentina y, como tal, el gasto local es en pesos".

"Lo que importa es gastar en moneda débil y ganar en moneda fuerte" , destacó el creador de la cuenta Emprender Simple. "Si ganás en dólares y vivís en pesos, a vos lo que te importa son los pesos no los dólares, por ende, tus dos principales variables son la inflación en pesos y la devaluación", continuó.

¿Cómo invertir en un plazo fijo en dólares?

El plazo fijo en dólares funciona de la misma manera que cualquier otro plazo fijo . Se trata de un instrumento de ahorro en el que se inmovilizan los fondos por un determinado tiempo, con un mínimo de 30 días y un máximo de 365. A cambio, se obtiene un interés que te paga el banco.

En cuanto a su rentabilidad, cabe aclarar, varía según la entidad financiera, ya que, a diferencia del plazo fijo tradicional, no existe una norma ni política del BCRA sobre tasas mínimas para esta clase de depósitos.

¿Cuánto te da un plazo fijo en dólares?

Por un depósito en dólares a 365 días, se paga una tasa efectiva del 1,75%. A 180 días la tasa es del 0,75% anual; y a 30 o 90 días, 0,5% anual.