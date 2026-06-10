El Gobierno autorizó a las Fuerzas Armadas a trabajar en autos de aplicación, repartos o servicios de seguridad privada.

El Ministerio de Defensa avanzó con una medida que habilita a los integrantes de las Fuerzas Armadas a desempeñar actividades laborales adicionales sin abandonar sus funciones dentro de la institución. La decisión representa un cambio significativo para el sector.

La autorización alcanza a todo el personal militar y para muchos efectivos, la posibilidad de acceder a un segundo empleo aparece como una alternativa para mejorar la economía familiar.

Qué trabajos podrán realizar los integrantes de las Fuerzas Armadas

La resolución establece que soldados, suboficiales y oficiales podrán desarrollar una actividad complementaria siempre que esta no interfiera con sus obligaciones de servicio. Entre las opciones contempladas, según reportó Gestión Sindical, figuran empleos relacionados con aplicaciones de transporte, reparto de mercaderías, seguridad privada y otras tareas compatibles con la carrera militar.

Los oficiales podrán tomar trabajos de una serie de labores autorizadas (Fuente: archivo).

De esta manera, quienes actualmente cumplen funciones vinculadas con la defensa nacional tendrán la posibilidad de generar ingresos adicionales mediante actividades del ámbito privado. La medida formaliza una alternativa laboral que hasta ahora no contaba con un marco específico dentro de la estructura castrense.

La preocupación por la pérdida de personal especializado

Más allá de la habilitación para trabajar fuera de servicio, la decisión vuelve a poner el foco sobre un problema que preocupa dentro del sector: la dificultad para retener personal capacitado. En los últimos años crecieron las advertencias sobre la salida de profesionales que optan por oportunidades más atractivas.

Entre los perfiles más complejos de conservar aparecen pilotos, ingenieros, médicos, técnicos y especialistas en comunicaciones. La reducción constante de estos cuadros formados puede impactar en áreas clave como el adiestramiento, la planificación operativa y la capacidad estratégica de las instituciones militares.