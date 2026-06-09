El Poder Ejecutivo dispuso que el 18 de junio será la fecha límite para el pago de la primera parte del medio aguinaldo a los funcionarios públicos. La medida, aprobada por decreto del Consejo de Ministros, alcanza a trabajadores de Presidencia de la República, los 14 ministerios, el Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Asimismo, la disposición incluye al personal de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica del Uruguay, y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

También quedan comprendidos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) y la Junta de Transparencia y Ética Pública.

El decreto precisa que la suma a percibir por esta primera fracción será equivalente a la doceava parte del total de las retribuciones sujetas a montepío cobradas por cualquier concepto en el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026. Es decir, se toma un doceavo del acumulado de esas remuneraciones para determinar el monto a abonar.

La medida busca garantizar la uniformidad en el pago entre los diferentes organismos públicos y dar previsibilidad a empleados estatales sobre el cronograma de cobro. Los plazos establecidos por el Ejecutivo permiten a las administraciones completar los procesos administrativos y contables necesarios para el desembolso.

En tanto, algunos sindicatos y representantes de funcionarios han venido reclamando claridad sobre los criterios de cálculo y la inclusión de conceptos adicionales en la base imponible; el decreto intenta zanjar la cuestión al especificar el período y la base de cálculo. No se informaron modificaciones respecto a los plazos de pago de la segunda mitad del aguinaldo.

El Ejecutivo remitirá las instrucciones operativas a cada organismo para la ejecución del pago, que deberán cumplirse a más tardar el 18 de junio, conforme al texto oficial del Consejo de Ministros.