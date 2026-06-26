El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, brindó este viernes su primera presentación en la Casa Rosada. Lo hizo con un discurso en el que habló brevemente de su trayectoria, los triunfos legislativos del Gobierno y tomó un “compromiso” con el periodismo.

“Un lugar de respeto y apertura al debate de ideas”, dijo el reemplazante de Manuel Adorni acerca de la sala de prensa. “Para mí es un honor ser la voz del Presidente”, agregó.

El “compromiso” de Ravier en su presentación

“Concibo al periodismo como un eje central en la democracia de nuestro país . Valoro y reivindico el trabajo del periodista que busca informar, que es independiente y objetivo, que tiene espíritu crítico y hace una presentación ecuánime de los hechos y los datos de la realidad", sostuvo Ravier.

“Aspiro a que construyamos una relación en base a estos principios. Ese es mi compromiso para con ustedes y espero que sea recíproco “, remarcó el vocero. Además, indicó que todos los martes a las 11 brindará conferencias de prensa.

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A lo largo de la presentación, Ravier elogió a Milei, con quien también escribió un libro meses atrás, e hizo un minucioso repaso de lo que, a su criterio, fueron los logros económicos y triunfos legislativos del oficialismo en el Congreso.

“Milei empezó en solitario una batalla cultural que impactó en los jóvenes y, desde allí, se impregnó en toda la sociedad. A muchos sorprendió que en 2023 haya sido electo Presidente, esto es porque subestimaron el poder de las ideas”, expresó.

“No solo eso, en apenas dos años transformó la economía, sacándola de terapia intensiva para ponerla de pie”. Según Ravier, la Argentina en la que asumió Milei estaba "desequilibrada en lo fiscal, monetario, cambiario, con parches y mucho dolor en la sociedad“.

El funcionario, que jurará de manera oficial cuando Milei vuelva de su gira por España, resaltó la baja de la inflación e indigencia. “Por supuesto que sigue habiendo problemas. Estamos a mitad de camino. Pero es por acá”, dijo.

“Hoy estoy acá porque, ante el pedido del presidente de la Nación, Javier Milei, acepté el desafío de ser su nuevo vocero en esta etapa de profundas reformas estructurales que atraviesa nuestro país”, expresó. “Para mí es un honor ser la voz del Presidente”, agregó.

Quién reemplaza a Ravier en Diputados

El reemplazante de Ravier en Diputados juró el miércoles. Hasta entonces, él se desempeñaba como subsecretario de Articulación Federal del ministerio que antes comandaba Patricia Bullrich, ahora en manos de Alejandra Monteoliva.

X (@AdrianRavier)

De esta manera, el bloque de La Libertad Avanza conserva los 95 votos para mantener la primera minoría, aunque el sector que responde a Bullrich ahora sumó uno más bajo su influencia dentro de la Cámara baja.

Por caso, la exministra y actual jefa de bloque del Senado se hizo presente en el momento de la jura de Matzkin en el recinto, donde fue aplaudida por su tropa.

Ravier se mostró el martes por primera vez en un evento público desde que había sido designado vocero el viernes pasado. Fue durante la presentación de Fundación Faro, el think tank libertario en donde disertó el presidente Javier Milei en el marco de la presentación del libro que escribieron juntos “La Batalla por la Macroeconomía”.

En su discurso, el mandatario introdujo al portavoz en sociedad: “Quiero felicitarlo y agradecerle porque en los próximos días va a empezar un enorme desafío. Convertirse en el portavoz del Presidente”, dijo.

Ravier, quien además fue director académico de la fundación, se mostró en primera fila y sentado junto al flamante secretario de Prensa, Fabián Fernández, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Del otro lado, el ministro de Salud, Mario Lugones.