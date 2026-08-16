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Durante este sábado, 15 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 7559 - Las Plantas

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 15 de agosto

 7559 11° 1256 
 2°1873 12° 8090
 3°2958 13° 3862 
 4°3012 14° 6036 
 5°9910 15° 9085 
 6°1201 16° 2807 
 7°1693 17° 5914 
 8°1769 18° 8417 
 9°313019° 0429 
 10°1453 20° 4132 

¿Qué significa soñar con Las Plantas?

Soñar con Las Plantas suele simbolizar crecimiento personal, renovación y energía vital; indica procesos que maduran con paciencia y cuidado.

Si las ves sanas y verdes augura prosperidad y equilibrio; si están marchitas puede señalar estancamiento, desgaste emocional o falta de atención a tus metas.

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¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

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