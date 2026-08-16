Durante este sábado, 15 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 7559 - Las Plantas

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 15 de agosto

1° 7559 11° 1256 2° 1873 12° 8090 3° 2958 13° 3862 4° 3012 14° 6036 5° 9910 15° 9085 6° 1201 16° 2807 7° 1693 17° 5914 8° 1769 18° 8417 9° 3130 19° 0429 10° 1453 20° 4132

¿Qué significa soñar con Las Plantas?

Soñar con Las Plantas suele simbolizar crecimiento personal, renovación y energía vital; indica procesos que maduran con paciencia y cuidado.

Si las ves sanas y verdes augura prosperidad y equilibrio; si están marchitas puede señalar estancamiento, desgaste emocional o falta de atención a tus metas.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.