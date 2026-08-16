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Durante este sábado, 15 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 7559 - Las Plantas
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 15 de agosto
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|1256
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|2958
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|3012
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|6036
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|9085
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|1201
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|2807
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|1693
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|5914
|8°
|1769
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|8417
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|19°
|0429
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|1453
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|4132
¿Qué significa soñar con Las Plantas?
Soñar con Las Plantas suele simbolizar crecimiento personal, renovación y energía vital; indica procesos que maduran con paciencia y cuidado.
Si las ves sanas y verdes augura prosperidad y equilibrio; si están marchitas puede señalar estancamiento, desgaste emocional o falta de atención a tus metas.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.