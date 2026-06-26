Javier Milei, sobre Manuel Adorni: “Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada”

El presidente Javier Milei se pronunció sobre la situación judicial que atraviesa el jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. En el marco de su visita a España, el mandatario brindó declaraciones y fue contundente sobre la situación de su exvocero presidencial.

Al ser consultado por El Observador España sobre si creía que los ahorros del funcionario surgieron a partir de inversiones en criptomoneda, Milei sostuvo: “A mí me parece absolutamente plausible, pero lo va a determinar la Justicia. Ni siquiera soy un tipo que entiende de temas de derecho”. Sin embargo, aclaró de inmediato que “si lo consideran culpable, lo eyecto de una patada”.

Javier Milei fue contundente sobre Manuel Adorni

Las declaraciones del presidente se dieron durante su viaje al país europeo donde se reunió con el titular del partido VOX, Santiago Abascal. En la misma entrevista, el mandatario argentino enfatizó que Adorni “es un tipo honesto” y que a sus ministros los “banco hasta las últimas consecuencias”.

“El único problema que tiene Argentina es que Adorni no declaró su patrimonio previo a ingresar a la función pública”, dijo Milei con ironía.

“Hay u$s 400.000 millones en los colchones de Argentina. O acaso, ¿por qué sacamos la Ley de Inocencia Fiscal? O acaso, ¿el Estado no te estafó desde que se creó el Banco Central?“. Javier Milei, presidente de Argentina.

Cómo avanza la investigación del patrimonio de Manuel Adorni

La Justicia Federal puso el foco sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El fiscal federal Gerardo Pollicita encabeza una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, motivada por aparentes inconsistencias entre los bienes declarados por el funcionario y su patrimonio real. La causa se tramita en el juzgado a cargo del juez Ariel Lijo.

El expediente, originado a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, sumó tracción tras una serie de episodios que encendieron las alarmas sobre los gastos del entorno familiar de Adorni. Entre los antecedentes inmediatos figuran:

La comitiva oficial del viaje de Javier Milei a Nueva York para la “Argentina week 2026” , que incluyó a la esposa del funcionario, Bettina Angeletti , a bordo del avión presidencial.

La filtración de un viaje familiar privado con destino a Punta del Este, Uruguay.

El “factor cripto” en la rectificación de bienes

Ante el avance de la causa, Adorni presentó su declaración jurada del período 2025 y rectificó las presentaciones de 2023 y 2024. El funcionario justificó el fuerte incremento de sus activos adjudicándolo a inversiones en Bitcoin que, según alegó, no habían sido declaradas con anterioridad.

A raíz de este movimiento contable, el fiscal Pollicita ordenó una serie de medidas de prueba dirigidas a las plataformas de criptomonedas operadas por el funcionario para verificar la trazabilidad y el origen de los fondos. Al día de hoy, el jefe de Gabinete se encuentra formalmente imputado en el expediente, aunque la Justicia aún no fijó fecha para una declaración indagatoria.