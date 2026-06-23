Buscan frenar la interpelación y se cancela el informe de gestión del 2 de julio

El presidente Javier Milei encabezará esta noche una disertación en la Fundación Faro, donde se mostrará por primera vez en público junto a Adrián Ravier, el flamante vocero presidencial que buscará relanzar una nueva etapa en el Gobierno tras el escándalo de Manuel Adorni.

Este acto funcionará como el debut político definitivo de Ravier en su cargo institucional, en el marco de un evento cerrado a la prensa que se transmitirá exclusivamente por canales virtuales y plataformas digitales oficiales a partir de las 19:30.

El flamante vocero es el actual director académico del think tank libertario y todavía tiene pendiente asumir formalmente a su nuevo cargo, mientras que continúa el proceso de reordenamiento interno por su desembarco.

La llegada de Ravier, reconocido economista de la Escuela Austriaca y por ahora diputado nacional por la provincia de La Pampa, se oficializó tras la drástica decisión del Poder Ejecutivo de retirarle la responsabilidad total de la vocería a Manuel Adorni, quien continúa en sus funciones ejecutivas como jefe de Gabinete de Ministros.

Por su parte, el nuevo vocero renunciará a su banca en Diputados, por la cual asumirá Martín Matzkin, actual subsecretario de Articulación Federal del ministerio de Seguridad. No obstante, su renuncia aún no fue presentada puesto que en el oficialismo se disputan si lo necesitarán para el quórum de la sesión de este 24, para aprobar el Súper RIGI y acuerdos internacionales .

El desplazamiento comunicacional del Gobierno busca preservar la narrativa oficial y aislar la gestión diaria de la fuerte controversia pública y mediática que rodea a Adorni por una investigación judicial en curso en los tribunales de Comodoro Py relacionada directamente con la evolución de su patrimonio personal.

En este mismo escenario de reconfiguración profunda del área de medios y difusión gubernamental, también se concretó en los últimos días el desplazamiento definitivo de Javier Lanari de la Secretaría de Comunicación y Prensa, lugar que ahora ocupa formalmente Fabián Fernández en el nuevo organigrama libertario.

La actividad de esta noche tendrá lugar en el Yatch Club de Puerto Madero, en una convocatoria del principal centro de pensamiento, formación de cuadros y laboratorio ideológico del oficialismo que dirige el politólogo e intelectual Agustín Laje y que cuenta con el respaldo político directo del equipo del asesor presidencial Santiago Caputo.

El acto central de la velada consistirá en la presentación del libro titulado “La batalla por la macroeconomía”, una teoría económica escrita en rigurosa coautoría por el propio Milei y el flamante vocero Adrián Ravier , lo que demuestra la sintonía académica e intelectual que une al mandatario con el nuevo encargado de la comunicación estatal.

El encuentro servirá además como una plataforma política estratégica para relanzar la agenda económica más ortodoxa del Gobierno nacional, justo antes de que el mandatario emprenda su próximo viaje internacional hacia la ciudad de Madrid, España.

La jornada organizada por la fundación de matriz liberal contará también con las exposiciones teóricas del economista estadounidense David Friedman, del académico local Martín Krause y del dirigente Alberto Benegas Lynch, completando un esquema de paneles centrado de forma exclusiva en el debate macroeconómico global, la desregulación de los mercados y la batalla cultural que impulsa con fuerza la administración libertaria desde su llegada al poder.

Este reordenamiento en el esquema de comunicación presidencial se produce en un momento de fuerte tensión política interna, donde la mesa chica de Balcarce 50 busca profesionalizar las respuestas institucionales ante los medios de comunicación y centralizar la información económica bajo perfiles con un fuerte sustento técnico.