El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió este lunes a las 14 en su despacho a los integrantes de la Mesa Política para ordenar las prioridades legislativas de las próximas semanas y como antesala del informe de gestión de alto voltaje que se espera para este miércoles. La sesión fue oficialmente agendada esta mañana para el 29 de abril a partir de las 10.30. El Cronista pudo confirmar de fuentes tanto del Gobierno como del Congreso que se espera que ese día no solamente asista el presidente Javier Milei, sino que todo el Gabinete: mientras que Adorni defenderá la gestión de cada uno de los ministros, los ministros lo defenderán a él desde los palcos. Por ahora, la única ausencia que se puede esperar para ese día es la del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien tiene programado un viaje a Bolivia para participar en el lanzamiento de su propia versión de “Reportá la Burocracia”, el programa que el funcionario impulsa para identificar y eliminar las trabas estatales. En tanto, en el Senado la jefe de bloque Patricia Bullrich estará ocupada con su propia agenda: para ese día convocaron a distintos plenarios de comisión, desde las 11 y hasta las 16.30, para dictaminar los acuerdos con los holdouts para pagar la deuda del default del 2001 y empezar a debatir la ley de Salud Mental. La exministra de Seguridad es otra de las protagonistas de la reunión de la Mesa Política: además de los temas previstos para esta semana, se suma que los proyectos más determinantes, como el de las Pensiones por Invalidez (Discapacidad) y la Reforma Electoral Integral, también ingresaron por la Cámara alta. A su vez, todavía tienen pendiente aprobar la ley de Propiedad Privada. Será el segundo evento clave que se lleva adelante en Balcarce 50 sin la prensa acreditada presente. Desde el jueves pasado, cuando el magnate tecnológico Peter Thiel se reunió con el Presidente, los periodistas tienen prohibido su acceso a la Casa Rosada. Las fuentes oficiales reiteraron este lunes que la medida sigue vigente y aún no dan cuenta de una fecha para levantar la restricción. La dinámica se gestiona día a día y por ahora la justificación es que Casa Militar se encuentra en el medio de una inspección, a partir de la alerta que encendió el video grabado por TN. Por esta razón, no habrá registros de primera mano sobre las entradas y salidas de los funcionarios. Los que asistieron particularmente para este encuentro, además de los mencionados Adorni y Bullrich, también fueron los ministros Luis Caputo (Economía); Diego Santilli (Interior); el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Uno de los temas principales, además de definir cómo será el informe de gestión, tiene que ver con el escenario político que se avecina con el debate electoral. Por lo pronto, el oficialismo no prevé buen caudal de alianzas para impulsar los objetivos. El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), que es fundamental en la Cámara alta para conseguir las mayorías, decidió marcar la cancha y presentó un proyecto propio para reformar el sistema electoral que defiende sostener las PASO y lo llaman “modernización electoral”. Mientras que el Ejecutivo empuja la supresión total de las primarias bajo el argumento del ahorro fiscal y la simplificación del calendario, la iniciativa radical propone un esquema voluntario y sin financiamiento público para la publicidad, pero manteniendo la estructura de la ley vigente. Este contrapunto amenaza con estirar los tiempos de un debate que el oficialismo pretendía clausurar antes del cierre del primer semestre. La Reforma Electoral no es el único frente abierto. El ingreso de la ley de Pensiones por Invalidez al Senado supone una batalla cultural y fiscal que el Gobierno no está dispuesto a ceder, pero que los aliados tampoco se mostraron predispuestos a reabrir. La intención es endurecer los controles sobre las asignaciones otorgadas en años anteriores, un punto que genera resistencia en los bloques de la oposición dialoguista. El mismo escenario ocurre en Diputados, donde el oficialismo presentó la ley de Financiamiento Universitario hace tres meses y no logró moverse ni en informativas en comisiones. “No están los votos y nunca estuvieron”, se resignaron tajantes altas fuentes de la Mesa Política días atrás. La situación no asoma cambiar hasta el informe de gestión de Adorni. La ley de Propiedad Privada es otro ejemplo de esa resistencia parlamentaria. Aunque el oficialismo considera que tiene los números para avanzar, las negociaciones en las comisiones de la Cámara alta han entrado en un cuello de botella técnico. La UCR pide modificaciones especialmente en lo que refiere al límite para los extranjeros y el peligro de aluvión de desalojos, y todavía no se pudo avanzar a un dictamen.