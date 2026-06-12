El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que el patrimonio que declara ante la Oficina Anticorrupción fue construido antes de ingresar al Gobierno, a partir de ahorros acumulados durante años de actividad privada, inversiones en criptomonedas y una herencia familiar. ¿Pero cuántos ingresos declaró correspondientes a su período como funcionario?

Según la nueva documentación, durante 2024 el patrimonio neto declarado por Adorni pasó de $478 millones a $570 millones, un incremento nominal de aproximadamente $92 millones. En 2025 volvió a aumentar, aunque a un ritmo menor: pasó de $570 millones a $627 millones, una suba nominal cercana a los $57 millones. En total, entre el inicio de 2024 y el cierre de 2025, el patrimonio declarado creció alrededor de $149 millones en neto.

Las declaraciones también registran gastos, endeudamiento y cambios de valuación de activos. Por eso, para identificar los recursos incorporados durante el período, resulta clave observar la sección de Evolución Patrimonial, donde los funcionarios deben informar los ingresos que explican sus movimientos económicos a lo largo de cada ejercicio.

Además de su salario como funcionario, las DJ registran otros ingresos por $419,4 millones durante los ejercicios 2024 y 2025 bajo el rubro “Ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias” . En 2024 declaró $148,6 millones bajo esa categoría y en 2025 otros $270,7 millones.

La magnitud de la cifra contrasta con los ingresos laborales declarados en el mismo período. Mientras la renta del trabajo personal (su salario) ascendió a $52 millones en 2024 y a $46,5 millones en 2025, los ingresos no alcanzados por Ganancias superaron ampliamente esos montos.

En conjunto, durante sus dos primeros años como funcionario, Adorni declaró aproximadamente $98 millones de ingresos salariales y otros $419 millones bajo la categoría de ingresos exentos.

Para ARCA y para los sistemas de control patrimonial, los ingresos exentos o no alcanzados cumplen la función de justificar el origen de recursos que impactan en la situación económica de una persona aunque no paguen Impuesto a las Ganancias.

En otras palabras, no todo el dinero que explica la evolución patrimonial de un contribuyente está gravado. Una herencia, la venta de determinados activos, ciertos rendimientos financieros o recuperos de capital pueden no tributar Ganancias y, aun así, resultar fundamentales para explicar cómo se financian gastos, compras, inversiones o aumentos patrimoniales.

Por eso la categoría ocupa un lugar central en las declaraciones juradas para entender de dónde provienen los recursos que explican su evolución económica .

Diputados

En el caso de Adorni, las declaraciones registran más de $419 millones bajo ese concepto durante los años en que ejerció funciones públicas. Lo que la documentación pública no permite determinar es qué operaciones concretas integran esa cifra.

La categoría aparece consignada de manera agregada y sin desagregación, por lo que resulta imposible saber si corresponde a ventas de activos, rendimientos financieros, operaciones vinculadas a criptomonedas u otras fuentes de ingresos no alcanzadas por el impuesto.

Por otra parte, está el famoso “ahorro en negro” que Adorni aseguró haber reclutado durante los años previos a asumir. Esos u$s 513.000 que declaró tras las rectificaciones de 2023, las tenencias en criptomonedas, los inmuebles, los vehículos y el resto de los bienes integran la sección de bienes patrimoniales (no los ingresos), donde se informa qué posee el funcionario al inicio y al cierre de cada ejercicio.

Durante este período es que Adorni llevó adelante las operaciones inmobiliarias en vistas a través de créditos e hipotecas, aunque él asegura que su poder adquisitivo se debió a lo que consiguió durante su tiempo en el sector privado. Puntualmente, por las inversiones en criptomonedas que nunca declaró.