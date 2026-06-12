Otro dato que genera dudas: cuántos ingresos declaró durante sus años en la función pública
Mientras defendía el origen previo de su patrimonio, las DD.JJ. muestran que durante sus dos primeros años como funcionario Adorni registró cerca de $517 millones en recursos entre salario e ingresos no alcanzados por Ganancias. El desglose, los ingresos y las deudas
Impulsado por la suba de los bonos soberanos y una mejora en la percepción de riesgo sobre la Argentina, el indicador de JP Morgan se mantiene en mínimos de varios años y alimenta las expectativas de un eventual regreso del país a los mercados internacionales de crédito