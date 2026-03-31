El aumento sostenido de las cuotas de la medicina privada en la Argentina está obligando a los usuarios a revisar sus gastos y poner bajo la lupa el costo de la cobertura. En este contexto y, pese a la presión sobre los ingresos, la mayoría de los usuarios no está dispuesta a resignar prestaciones ni a bajar el nivel de su cobertura. Así lo confirma un relevamiento difundido por el comparador MiObraSocial, que revela que el 61,2% de los afiliados a prepaga buscó o comparó alternativas más económicas en los últimos meses. Si bien el 70,6% reconoce que pagar la cuota implica un esfuerzo alto o muy alto, la mayoría no está dispuesta a bajar de categoría. De hecho, el 69,8% preferiría cambiar de empresa antes que pasarse a un plan con copagos o menor cobertura, mientras que más de la mitad directamente descarta opciones más básicas. “El afiliado hoy busca pagar menos, pero no pagar menos por menos”, resume Mariana Di Franco, socia fundadora de MiObraSocial. Dentro del universo de planes disponibles, los más accesibles siguen concentrando en opciones de entrada de compañías como Premedic, Avalian y Sancor Salud. Según datos de ElegiMejor.com.ar, la plataforma que compara los precios de las prepagas, en abril de 2026 los valores de referencia para una persona joven parten de: Estos planes apuntan a quienes buscan cobertura básica o intermedia, con cartillas más acotadas y menor nivel de prestaciones en áreas como odontología o sanatorios. En el medio de la pirámide aparecen alternativas que combinan precio y prestaciones. Entre ellas, destaca Sancor 1500, que ofrece una mejor cartilla médica sin llegar a valores premium. “Es un plan muy recomendable para quien tiene algo de presupuesto pero no quiere pagar las prepagas más famosas”, explica Fabien Barralon, CEO de ElegíMejor.com.ar, en diálogo con este medio. En el otro extremo, figuran los planes premium que mantienen precios más altos: “Estos planes se diferencian principalmente por la amplitud de cartilla, el acceso a sanatorios de mayor prestigio y mejores tiempos de atención”, apunta Barralon. En los últimos 12 meses, las cuotas de las prepagas siguieron subiendo de manera constante, aunque con ajustes más moderados mes a mes. En marzo de 2026, por ejemplo, el incremento promedio fue de alrededor del 2,9%. En este sentido, empresas como Galeno, Omint y Swiss Medical anotaron subas similares.