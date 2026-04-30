La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un nuevo aumento del 3,38% para los haberes que se cobran en mayo. En este contexto, el organismo previsional también actualizó los topes de ingresos para la AUH y el SUAF, lo que implica cambios en los requisitos para acceder a las asignaciones familiares. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) dejarán de percibir la prestación si los ingresos del grupo familiar superan el salario mínimo vigente, que en abril se ubicó en $ 363.000. En el caso de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), beneficio destinado a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados del SIPA, y beneficiarios del fondo de desempleo, los ingresos no deberán superar los $ 2.896.244 por progenitor y los $ 5.792.487 por grupo familiar para mantener el cobro de la asignación. Con el aumento del 3,38%, los haberes de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) quedan conformados de la siguiente manera: Los haberes de los titulares se debitarán de acuerdo el siguiente cronograma de pagos: