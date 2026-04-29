La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se prepara para abonar el calendario de mayo y anunció un nuevo aumento del 3,4% para los haberes. El organismo previsional también actualizó los topes de ingresos para la Asignación Universal por Hijo (AUH). La medida, que también abarca a la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), impacta en los requisitos para mantener el cobro de las asignaciones familiares y podría dejar a algunas familias fuera del beneficio. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) dejarán de percibir el beneficio si los ingresos de su grupo familiar superan el salario mínimo vigente, que en mayo se ubicó en $ 363.000. En el caso de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), los ingresos no deberán superar los $ 2.896.244 por progenitor ni los $ 5.792.487 por grupo familiar para mantener el cobro de la asignación. Con esta actualización, en mayo 2026 los nuevos valores de las asignaciones familiares y los topes de ingresos para trabajadores en relación de dependencia serán los siguientes: Con el aumento del 3,4%, los haberes de las asignaciones familiares quedan conformados de la siguiente manera: ANSES informó el cronograma de pagos para los titulares de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo, según la terminación del DNI: