El Gobierno puso el foco en los vencimientos del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y confirmó que todas las personas cuyo documento caduque durante 2026 deberán renovarlo ante una Junta Evaluadora para mantener su vigencia. El CUD es un documento público válido en todo el país que permite acceder a derechos establecidos en las leyes 22.431 y 24.901, y su tramitación es voluntaria y gratuita. Sin embargo, cuando tiene fecha de vencimiento, su renovación pasa a ser obligatoria para no perder los beneficios asociados. Las personas con certificados que expiren este año deberán iniciar el proceso de evaluación médica. No hay renovación automática y si no se completa el trámite dentro del plazo correspondiente, el CUD deja de tener validez. Durante esa instancia, una Junta Evaluadora interdisciplinaria analizará si la condición que dio origen al certificado se mantiene. En caso de que no corresponda, el documento puede ser rechazado o no renovado. A partir de la Ley 27.711, se incorporó la posibilidad de emitir Certificados Únicos de Discapacidad sin fecha de vencimiento para determinados casos en los que la condición se considera estable. Podrán acceder a esta modalidad quienes cumplan con criterios específicos definidos por las Juntas Evaluadoras: En estos casos, el certificado incluirá la leyenda “Sin vencimiento conforme a la Ley 27.711”, lo que evita la necesidad de renovaciones periódicas. Igualmente, esto no implica que sea inmodificable. Las autoridades podrán solicitar una actualización si se registra un cambio en el perfil de funcionamiento de la persona que afecte su participación en la vida cotidiana en igualdad de condiciones con las demás. El punto central de la medida está en los vencimientos, quienes no realicen la renovación o no cumplan con los criterios médicos establecidos perderán el certificado. Esto implica dejar de acceder a derechos clave como: Así, más que un trámite administrativo, la renovación del CUD se vuelve una instancia determinante ya que, quienes no cumplan con estos requisitos no portarán más los beneficios.