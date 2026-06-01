El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) de Tlaxcala confirmó la apertura de su Programa de Camas y Colchones a partir del 1 de junio de 2026.

El beneficio es completamente gratuito y está dirigido a familias que tengan en su hogar a personas con discapacidad en situación de inmovilidad o postración .

¿Quién puede solicitarlo y cómo acceder al apoyo?

El programa está dirigido a familias tlaxcaltecas que tengan en casa una persona con discapacidad que no pueda moverse por sí sola o que se encuentre en postración permanente.

Para iniciar el trámite, cualquier familiar o cuidador puede presentarse directamente en las oficinas del SEDIF en calle Morelos número 5, Centro Histórico de Tlaxcala, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. Para más informes está disponible el número 222 246 8402.

Tlaxcala abre el registro para la entrega gratuita de camas y colchones destinados a personas con discapacidad en situación de inmovilidad o postración. Fuente: FreePik

Estos son los documentos que debes llevar sin falta

Tanto el solicitante como el beneficiario deben presentar documentación completa para que el SEDIF pueda valorar cada caso.

Los requisitos indispensables son: solicitud dirigida a la presidenta del SEDIF Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, acta de nacimiento, identificación oficial, Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio y comprobante médico expedido por la Secretaría de Salud de Tlaxcala que especifique que la persona está imposibilitada para deambular.

Una vez entregada la documentación, el SEDIF evalúa cada caso y procede a la entrega de camas y colchones manera permanente conforme a los lineamientos del programa.

Por qué una cama adecuada puede cambiar la calidad de vida de quien no puede moverse

Las personas en situación de inmovilidad o postración enfrentan riesgos serios si no cuentan con el equipo correcto para descansar. Permanecer en una misma posición por periodos prolongados puede provocar úlceras por presión, rigidez muscular y complicaciones circulatorias. Por ello, contar con una cama y colchón apropiados es un punto de partida fundamental que, combinado con cambios posturales cada dos o tres horas, higiene constante de la piel y ejercicios pasivos de movilidad en brazos y piernas, contribuye a prevenir complicaciones y mejorar el bienestar diario tanto del paciente como de su familia.