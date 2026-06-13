¿Qué vigencia tendrá el carnet de conducir a partir de los 80 años, según la DGT?

De acuerdo con las estadísticas más recientes de la Dirección General de Tránsito (DGT) en España, el segmento de edad superior a 65 años ha registrado una alta cantidad de fallecidos, sumando un total de 69, una cifra que coincide con la de los conductores que tienen entre 45 y 54 años. Estos datos preliminares, con corte al 7 de mayo de 2023, corresponden a incidentes en vías interurbanas.

Es por esto que, cuando se alcanzan los 65 años, el periodo de validez del carnet de conducir se ajusta con el fin de garantizar que las habilidades para conducir siguen siendo adecuadas. Por ello, los exámenes médicos se realizan con mayor frecuencia, buscando reforzar la seguridad vial para todos.

A pesar de ello, desde la DGT se aclara que el examen médico y los criterios evaluados son consistentes para todas las edades. Si en dicha evaluación se identifica algún problema de salud, no se denegará la renovación del carnet, pero sí puede acortarse su periodo de validez.

¿Qué vigencia tendrá el carnet de conducir a partir de los 80 años, según la DGT? DGT

Precio de renovación del carnet para pensionistas

El costo de renovación se determina según la edad del conductor. Para aquellos que se encuentren en el rango de 65 a 69 años, la tasa permanecerá inalterada en comparación con los demás conductores, por lo que se les cobrará 24,58 euros.

Es pertinente subrayar que el examen médico no está incluido en esta tarifa. Ahora bien, en el caso de los conductores que pasen los 70 años, no deberán abonar en la renovación.

Pasos a seguir para renovar el carnet de conducir

En consecuencia, la renovación del carnet para personas mayores de 65 años continúa en la misma línea que para el resto de los conductores. Los pasos a seguir son los siguientes:

Visitar un centro de Reconocimiento de Conductores autorizado por la DGT. Proceder con la renovación integral y, si es necesario, tomarse la foto del carnet en dicho lugar.

¿Qué debes saber si eres mayor de 70 años?

Los conductores mayores de 70 años cuentan con un beneficio: están exentos de las tasas de tráfico. Únicamente deben asumir el costo del examen médico.

La DGT confirma que los mayores de 80 pueden renovar su carnet. A menudo, se sugieren ciertas limitaciones, como conducir solo a ciertas horas o en áreas específicas.

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Como se mencionó previamente, en España no existe un límite de edad determinado para cesar la conducción; todo depende de las capacidades y condiciones individuales del conductor.

Recomendaciones para los conductores mayores de 65 años

Para aquellos que superan los 65 años o conocen a personas de esta edad que aún conducen, es fundamental considerar las siguientes recomendaciones: