Cambia la Ley de Sucesiones y ahora los bienes de la herencia no podrán utilizarse por 10 años: en qué casos se aplica Fuente: Archivo

La Ley de Sucesiones contempla situaciones específicas en las que los bienes heredados no pueden dividirse ni utilizarse libremente durante un período prolongado. Esta situación genera dudas entre herederos y familiares, especialmente cuando el plazo puede extenderse hasta 10 años.

El eje de estos casos está puesto en la llamada indivisión forzosa, una figura legal que limita el uso y la disposición de la herencia. Dicho mecanismo busca proteger determinados bienes y preservar unidades económicas, evitando su fragmentación prematura y posibles conflictos entre herederos.

Qué es el estado de indivisión en una herencia

Cuando una persona fallece y deja más de un heredero, se abre un estado de indivisión. Esta etapa se extiende desde el momento de la muerte hasta que se realiza la partición definitiva de los bienes.

Cambia la Ley de Sucesiones y ahora los bienes de la herencia no podrán utilizarse por 10 años: en qué casos se aplica Fuente: Archivo

Durante ese período, los bienes no pertenecen de manera individual a cada heredero, sino que forman un patrimonio común. La herencia existe como un todo y las decisiones deben tomarse de manera conjunta.

Qué es la indivisión forzosa y cuándo se aplica

La indivisión forzosa ocurre cuando el causante, a través de un testamento, establece que la herencia no se divida por un tiempo determinado. Ese plazo puede ser de hasta 10 años como máximo.

Esta decisión puede alcanzar:

Un bien específico

Un establecimiento comercial, industrial, agrícola o ganadero

Una unidad económica productiva

Las acciones de una sociedad en la que el causante era socio principal

También puede aplicarse hasta que los herederos menores alcancen la mayoría de edad. En todos los casos, el objetivo es preservar el valor y la continuidad del patrimonio.

Qué pueden hacer los herederos mientras dura la indivisión

Mientras la herencia permanece indivisa, los herederos tienen facultades limitadas. Existen actos que pueden realizarse y otros que requieren acuerdo total.

Cambia la Ley de Sucesiones y ahora los bienes de la herencia no podrán utilizarse por 10 años: en qué casos se aplica Fuente: Archivo

Entre las acciones permitidas se encuentran

Medidas de conservación de los bienes heredados

Pago de gastos necesarios para evitar el deterioro

Reclamo a los demás herederos si uno afronta gastos indispensables

En cambio, para actos de administración o disposición como alquilar, vender o modificar bienes, se necesita el consentimiento de todos los herederos, sin excepciones.

¿Puede haber acuerdos entre los herederos y el cónyuge?

Según explica la Ley de Sucesiones, los herederos también pueden acordar voluntariamente no dividir la herencia por un plazo de hasta 10 años, con posibilidad de renovación.

Sin embargo, cualquiera puede pedir la partición anticipada si existen causas justificadas. Además, cuando hay herederos incapaces, el acuerdo debe ser aprobado por un juez.

Por su parte, el cónyuge sobreviviente tiene un rol especial debido a que, si participa activamente en un establecimiento o es socio principal, puede oponerse a su división.

En estos casos, la indivisión puede mantenerse por 10 años desde el fallecimiento y extenderse incluso hasta su muerte, reforzando la protección del patrimonio familiar.