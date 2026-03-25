El pasado 20 de marzo, el Senado de Santa Fe aprobó un proyecto de ley que busca prohibir la actividad de los trapitos, cuidacoches y limpiavidrios en toda la provincia. Ahora, el proyecto aún deberá ser tratado por la Cámara de Diputados, donde podría recibir sanción definitiva. Si avanza, la norma tendrá alcance provincial, aunque su implementación y reglamentación quedarán en manos de cada municipio, que deberá adaptarla según su jurisdicción. Desde el Ejecutivo provincial respaldaron la media sanción del Senado y explicaron que el objetivo central es ordenar el espacio público y reforzar el control territorial. A diferencia de normativas anteriores, el proyecto incorpora la actividad de los trapitos al Código de Faltas provincial, lo que otorga herramientas legales de alcance en todo el territorio santafesino. Hasta ahora, ciudades como Santa Fe y Rosario ya contaban con ordenanzas locales que prohibían la actividad, pero la falta de una ley provincial dificultaba su cumplimiento. Con esta nueva normativa, se busca un abordaje más amplio. El proyecto establece sanciones para quienes realicen tareas de cuidado, reserva o administración de espacios de estacionamiento en la vía pública sin autorización, así como para limpiavidrios. Las penas incluyen multas, trabajo comunitario y hasta 20 días de arresto en casos de reincidencia. Las sanciones podrían agravarse si se comprueban amenazas, extorsión o cobros indebidos, o si la conducta se comete en situaciones de vulnerabilidad, como desigualdad de género, edad o discapacidad. También se aplicarán criterios más severos durante eventos masivos o cuando se detecten grupos organizados. Otro punto clave es que la ley habilita la intervención policial sin necesidad de una denuncia previa, lo que permitirá actuar de oficio frente a estas prácticas, consideradas ilegales. Sin embargo, cada municipio deberá reglamentar la aplicación concreta de la norma en su ámbito. Desde el sector de los cuidacoches, la iniciativa generó fuerte rechazo. En Rosario, trabajadores de la vía pública avanzan con un proceso de sindicalización y analizan acciones judiciales para intentar frenar la prohibición. El Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública de Rosario confirmó que su área jurídica trabaja en la presentación de un recurso de amparo, con el objetivo de obtener reconocimiento institucional y garantizar la continuidad laboral de trapitos y limpiavidrios. Además, informaron que la asamblea constitutiva del gremio fue postergada para abrir una instancia de diálogo con autoridades municipales. El proyecto contempla la creación de un programa de reinserción laboral, al que los trapitos podrán acceder de manera voluntaria. La iniciativa prevé que la Provincia cubra el 60% del salario de aquellas personas que sean contratadas por empresas privadas. Además, se impulsará una base de datos con cursos de capacitación, talleres y oficios disponibles en cada distrito, junto con la puesta en marcha de un Portal de Intermediación Laboral, que conectará a empresas que buscan personal con personas interesadas en reinsertarse en el mercado formal. El esquema incluirá incentivos para pequeñas y medianas empresas que participen del programa.