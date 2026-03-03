Con el inicio del bimestre marzo-abril, volvieron a ajustarse los montos de las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires. El incremento responde a la actualización del valor de la Unidad Fija (UF), el parámetro que determina el costo de cada infracción. Desde ahora, cada UF tendrá un valor de $ 1.896.000 lo que impacta directamente en el cuadro tarifario de sanciones viales y eleva algunas penalidades a cifras incluso superiores a los $ 2 millones. El sistema provincial establece que la Unidad Fija se calcula en función del precio del litro de nafta premium en una estación de referencia de La Plata. Al modificarse ese valor, también se actualiza el monto de las infracciones. Para el nuevo período, el ajuste ronda el 4,9%. En lo que va del año, ya se había aplicado otra actualización previa, en línea con la evolución de los combustibles. Con el nuevo esquema, estas son algunas de las sanciones más elevadas: La infracción más costosa es negarse a realizar el test de alcoholemia, cuya penalidad puede llegar a $ 2.275.200. Otras faltas contempladas en el régimen provincial tienen valores más bajos, aunque también se ajustaron: En estos casos, las multas parten desde los $ 94.800 y pueden superar los $ 189.600, según la gravedad y la evaluación del juez de faltas. El sistema de sanciones en la provincia de Buenos Aires contempla rangos amplios, por lo que el monto final depende de la falta cometida y de los antecedentes del conductor..