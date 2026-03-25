Casi dos meses después de su última aparición pública en la Casa Rosada, Manuel Adorni dará hoy una conferencia de prensa y responderá preguntas de los periodistas. La conferencia está fijada para las 11. En Balcarce 50 la presentan como “una actividad habitual”, aunque nadie ignora lo que está en juego: el jefe de Gabinete llega al atril con expedientes judiciales abiertos y versiones sobre su reemplazo. La última vez que lo hizo fue el 6 de febrero, junto al canciller Pablo Quirno, para anunciar el Acuerdo de Comercio con Estados Unidos. En el último mes, Adorni acumuló varias polémicas que escalaron semana a semana: el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial al “Argentina Week” en Nueva York; el uso de un avión privado para un traslado a Punta del Este en el feriado de carnaval; y una propiedad en un country que no figura en su declaración jurada. En la conferencia de hoy, Adorni deberá responder por los viajes y los inmuebles. Luego, tendrá una ronda de reuniones con ministros a lo largo de la semana: Mahiques (Justicia) y Sturzenegger (Desregulación) arrancan este miércoles; le siguen Pettovello (Capital Humano), Santilli (Interior), Monteoliva (Seguridad) y Caputo (Economía). El domingo, se presentará en un acto junto al presidente Javier Milei, Karina Milei y Pettovello en el Centro de Formación de Capital Humano. Dentro del espacio libertario, la primera voz pública en pedir la renuncia fue Nicolás Márquez, biógrafo oficial de Milei, quien sostuvo que la continuidad del funcionario daña al Gobierno. Desde la oposición, los pedidos de dimisión se multiplicaron desde el primer día del escándalo. Con todo, las fuentes del Gobierno son terminantes respecto a la continuidad de Adorni, a quien describen como un hombre de extrema confianza del Presidente.