En un contexto clave para las relaciones argentinas con Europa, con el acuerdo Mercosur-UE, el Gobierno de Javier Milei oficializó la designación de Fernando Iglesias como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la Unión Europea.

La decisión fue publicada este viernes mediante el Decreto 18/2026 del Boletín Oficial.

Esta nueva responsabilidad se suma a su cargo como embajador ante el Reino de Bélgica, designación que se concretó apenas una semana atrás. Según el decreto, Iglesias desempeñará este nuevo trabajo “sin perjuicio de sus actuales funciones” como representante en Bruselas.

La decisión se fundamentó en “la necesidad de garantizar la continuidad en la representación diplomática, la adecuada atención de los asuntos bilaterales e internacionales, y representa un ahorro genuino del gasto público ”.

El exdiputado nacional, muy cercano al presidente Javier Milei, había sido designado la semana pasada “en comisión” como embajador en Bélgica, aprovechando el receso del Senado.

El nombramiento se produjo en un momento estratégico, ya que este sábado se firmará en Asunción, Paraguay, el histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, con la presencia del mandatario argentino.

Fernando Iglesias explicó su ausencia en la sesión del acuerdo con el FMI.

Fuerte cruce en redes entre Iglesias y Natalia Volosin

La designación de Iglesias generó polémica en las redes sociales, donde protagonizó un tenso intercambio con la abogada y periodista Natalia Volosin, quien cuestionó su nombramiento llamándolo “profe de vóley” y sugiriendo que carecía de idoneidad para el cargo.

El exlegislador respondió a través de X intentando enviarle una carta documento, pero afirmó no haber encontrado su domicilio. “Desconocida. A la briyyyante abogada de Yale, Natalia Volosin, no la conocen ni en su casa ni en su despacho”, escribió Iglesias.

La periodista le respondió: “Al profesor de vóley y embajador en Bruselas que cobra 15-20 lucas verdes por mes con mis impuestos, le sobra el tiempo para perseguirme por mis opiniones y por investigar la corrupción”.

El cruce escaló cuando Iglesias la invitó a retractarse de afirmaciones sobre presuntos “sobres” de la SIDE, usurpación de títulos y violencia de género. Volosin cerró: “Sí te califico de inmoral, fascista, violento y cagón. Mi abogado es el Dr. Andrés Gil Domínguez y ya te contestó”.