Tras el avance del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea , distintas entidades señalaron cuáles son las oportunidades que se abren.

En ese marco, la consultora LLYC elaboró una guía con las perspectivas comerciales del acuerdo, los riesgos y oportunidades desde el punto de vista de las empresas, así como las “adaptaciones que tendrán que realizar para aprovechar su potencial”.

En ese marco, cabe recordar que el acuerdo todavía no está vigente. Se espera la firma esta semana en Asunción, Paraguay. Luego deberá tener la ratificación parlamentaria.

Cómo prepararse para el nuevo contexto

Pero puede ser un momento para ir ganando tiempo. En ese sentido, la consultora cita una serie de pasos a seguir para poder capitalizar el potencial del acuerdo.

Un monitoreo del entorno es un paso que LLYC considera que es “vital realizar un seguimiento constante de las dinámicas legislativas, plazos de ratificación y cambios regulatorios en ambos bloques para anticipar fluctuaciones en la entrada en vigor del acuerdo”.

Por otra parte, sugiere un análisis competitivo para “identificar sectores con potencial de crecimiento, nuevos nichos de mercado y posibles alianzas estratégicas que surjan del nuevo panorama comercial”.

LLYC además propone una adaptación normativa y operativa. Esto implica “ajustar los procesos productivos y la logística para cumplir estrictamente con los estándares ambientales, sanitarios y de trazabilidad”. E incluye “la certificación de productos bajo las normativas de ambos mercados”.

A eso suma la modernización y sostenibilidad que lleva a “planificar inversiones en tecnología e integrar la sostenibilidad como eje central, explorando opciones de financiación verde”.

Un punto clave es definir la estrategia de mercado: “adaptar la propuesta de valor a las particularidades culturales de cada región y construir una reputación sólida basada en la calidad y el cumplimiento de estándares para generar demanda sostenida”.

A nivel político, “ el éxito del acuerdo no se definirá únicamente en los Parlamentos, sino en la respuesta estratégica de los actores económicos para convertir esta apertura en inversión e innovación”, aseguró Juan Ignacio Di Meglio, Director Senior de Asuntos Corporativos de LLYC en Argentina, autor del informe.

Junto con las oportunidades comerciales y de inversión, un entorno de reglas más claras y estables, el acuerdo “implica una agenda de adaptación profunda: competitividad industrial, sostenibilidad, trazabilidad, logística y certificaciones serán variables críticas del nuevo contexto comercial”, enfatizó el informe para aprovechar las potencialidades del nuevo marco comercial.

Iniciativas oficiales para 2026

Desde la agencia de promoción de inversiones oficial, que cambió su nombre a PromArgentina, detallaron que ambos bloques conformarán un mercado integrado de 780 millones de consumidores y la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones argentinas.

La Agencia de Promoción programó para 2026 la presencia de empresas argentinas en 54 ferias que se llevarán adelante en nueve países miembros de la Unión Europea.

El 30 de octubre último, PromArgentina y la Comisión Europea firmaron una Carta de Intención (LOI, por sus siglas en inglés), el primer paso formal hacia una cooperación más estrecha entre ambas partes, que tendrá como una cita de gran relevancia la organización del foro económico “Argentina—UE Investment and Business Forum”, cuya realización está prevista para el primer semestre de este año.

La Carta de Intención, suscripta por el director de PromArgentina Diego Sucalesca y el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, “expresó la voluntad compartida de fortalecer los vínculos económicos y comerciales entre el país y el bloque económico europeo sobre la base de una asociación estratégica”, indicó el organismo local en un comunicado.

Según datos relevados por la Gerencia de Inteligencia Comercial de PromArgentina, más de 2.200 empresas argentinas exportan a la UE, segundo destino al que las compañías nacionales venden sus productos. “Una de cada cuatro empresas que exportan llevan sus productos al mercado europeo”.

Déficit comercial con la UE

Entre enero y noviembre de 2025, la UE fue el tercer destino de exportación de Argentina, detrás de Brasil y China. Durante esos 11 meses, las ventas al bloque sumaron unos u$s 7900 millones, 3,7% por encima del mismo período de 2024.

Los productos de la industria alimentaria lideran las exportaciones y los principales fueron harina y pellets de la extracción del aceite de soja, aceite de soja, carne bovina, aceite de girasol y vinos. Los países de la UE que recibieron mayor cantidad de productos argentinos fueron Países Bajos, España, Italia y Alemania.

De enero a noviembre último las importaciones fueron de u$s 9.600 millones, lo que representó un aumento de 17,2% respecto al año anterior.

Esto deja un déficit de u$s 1700 millones para la Argentina en el comercio con la Unión Europea.