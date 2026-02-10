El Gobierno dispuso la unificación de las dos embajadas argentinas con sede en Bruselas: la Embajada ante el Reino de Bélgica y la Embajada ante la Unión Europea. La medida, que se oficializó este martes mediante el Decreto 94/2026, establece que una sola representación diplomática y un único embajador asumirán ambas funciones a partir de ahora. La Embajada ante el Reino de Bélgica absorberá las responsabilidades de la sede ante el bloque europeo, y su titular ejercerá simultáneamente como embajador ante la Unión Europea. El funcionario designado para encabezar esa representación unificada es Fernando Iglesias, quien ya había sido postulado por Javier Milei como embajador ante Bélgica en noviembre de 2025 y, una semana después, recibió también el nombramiento ante la Unión Europea. Iglesias cuenta con experiencia en política exterior: presidió la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados, acompañó al Presidente en viajes oficiales al exterior y mantuvo encuentros con el embajador belga en Buenos Aires, Hubert Cooreman. Su designación llegó luego de que la sede diplomática argentina en Bruselas permaneciera vacante desde junio de 2024. Durante años, Argentina sostuvo dos estructuras diplomáticas paralelas en la capital belga. Cada una tenía su propio edificio, personal y línea de acción: una orientada a la relación bilateral con Bélgica, y otra dedicada al vínculo con la Unión Europea, un actor fundamental para las exportaciones argentinas, la política exterior y las negociaciones del Mercosur. Con el decreto firmado por Milei, esa arquitectura dual desaparece formalmente, aunque el Ejecutivo subrayó que la unificación no modifica las funciones ni las atribuciones de ninguna de las dos representaciones: ambas seguirán vigentes, solo que bajo un mismo techo y un mismo responsable. La justificación oficial de la medida es eminentemente fiscal. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto indicaron que la decisión busca racionalizar el gasto público sin afectar el funcionamiento ordinario de la Cancillería. La norma forma parte de un proceso de reducción de estructuras diplomáticas en el exterior que el gobierno viene analizando desde el inicio de la actual administración, en el marco de su política de ajuste para reducir el déficit fiscal. Los gastos del proceso de unificación serán financiados con partidas del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores —la denominada Jurisdicción 35—, y la transferencia de personal, recursos y responsabilidades administrativas se realizará íntegramente hacia el edificio que hasta ahora funcionaba como sede ante Bélgica. En la elaboración del decreto participaron la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior y la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Esta última ratificó la competencia presidencial para ordenar el cambio de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución Nacional. El texto oficial también puntualiza que la medida evitará duplicidades innecesarias en funciones, personal y recursos, garantizando al mismo tiempo que Argentina mantenga su nivel de participación y representación ante la Unión Europea. La decisión se produce en un contexto de renovado interés en la relación birregional. La unificación coincide con la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, concretada en Paraguay, que convierte a Bruselas en un punto neurálgico de la agenda diplomática y económica argentina. Lejos de restar peso a esa relación, el Gobierno afirma que la nueva estructura permitirá una gestión más ágil y eficiente de los vínculos con Bélgica y con el bloque europeo, en un momento en que ambas agendas —la bilateral y la multilateral— exigen mayor coordinación.