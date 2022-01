Acuerdo con el FMI: pesimismo e ironía, las primeras reacciones de los economistas

Alberto Fernández anunció esta mañana un principio de acuerdo entre la Argentina y el FMI que tras los detalles brindados por Martín Guzmán fue tema de conversación en redes sociales entre economistas y traders.

Los primeros especialistas que se expresaron sobre el acuerdo plantearon en líneas generales opiniones pesimistas .

Además hubo comparaciones con los anuncios de acuerdo de Fernando De la Rúa y algunos apelaron a la ironía para brindar su punto de vista.

Alberto Fernandez y el FMI: "Sin acuerdo no teníamos un horizonte de futuro en Argentina" y otras frases clave del anuncio

Acuerdo con el FMI: cómo tomaron los empresarios el anuncio de Alberto Fernández



Acuerdo con el FMI: qué dijeron los economistas

Roberto Cachanosky y la comparación con De la Rúa

"Le faltó decir: "Qué buenos es dar buenas noticias" Si no hay que hacer reformas económicas, piña asegurada"

Le faltó decir: "Qué buenos es dar buenas noticias"Si no hay que hacer reformas económicas, piña asegurada — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) January 28, 2022

Nery Persichini optó por la ironía , a la par que monitoreó la evolución de los mercados tras los anuncios de Alberto Fernández.

"Al final, están vendiendo el acuerdo como más bueno que el aloe vera".

Al final, están vendiendo el acuerdo como más bueno que el aloe vera. — Nery Persichini (@nerypersi) January 28, 2022

Ramiro Marra fue fulminante en su opinión

"Por lo que sabemos hasta ahora el FMI es tan choto como nuestro presidente que es el peor de la historia".

Por lo que sabemos hasta ahora el FMI es tan choto como nuestro presidente que es el peor de la historia. January 28, 2022

Martín Kalos: un respiro, pero para el corto plazo

"No despeja mediano-largo plazo (que necesitan las inversiones, etc.) pero da respiro para que el corto plazo no se venga encima. Para atacar la incertidumbre de largo necesitamos políticas de desarrollo productivo en línea con monetarias, cambiarias y fiscales razonables..."

No despeja mediano-largo plazo (que necesitan las inversiones, etc.) pero da respiro para que el corto plazo no se venga encima.

Para atacar la incertidumbre de largo necesitamos políticas de desarrollo productivo en línea con monetarias, cambiarias y fiscales razonables... — Martín Kalos (@martinkalos) January 28, 2022

Emmanuel Álvarez Agis, sorprendido

El exviceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis celebró hoy el acuerdo que alcanzó el gobierno con el FMI, y aseguró que el mismo "sorprende por lo bueno, ya que no contiene reformas estructurales, e impulsa la obra pública, sin ajuste" , como era tradicional en los programas del organismo multilateral.



"Estamos logrando un acuerdo con el Fondo sin reformas estructurales y el Fondo acepta que Argentina tiene que gastar más plata", dijo Agis en diálogo con El Destape Radio.



Además señaló: "Conseguimos un acuerdo sin reformas estructurales y con impulso a la obra pública, sin ajuste. Sorprende por lo bueno".