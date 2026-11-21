El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer el Índice de Canastas que define cuánto tiene que ganar una persona para ser de clase media.

El INDEC actualizó el valor de las canastas básicas correspondiente a octubre de 2026 y volvió a elevar el ingreso que necesita un hogar para no ser considerado pobre. La Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, aumentó 3,5% en el mes, por encima de la inflación general, que fue del 2,2%.

Para una familia de cuatro integrantes, compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de 6 y 8 años, la CBT alcanzó los $ 1.690.000 mensuales. Ese es el monto que el hogar necesitó para cubrir el conjunto de bienes y servicios considerados por el INDEC y no quedar por debajo de la línea de pobreza.

El dato sirve como referencia para medir cuánto cuesta sostener un hogar. La estadística oficial determina los umbrales de indigencia y pobreza a partir de las canastas básicas, aunque no contempla gastos clave como el alquiler.

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre

La CBT para el hogar de cuatro integrantes pasó de un valor de $ 1.632.000 en septiembre a $ 1.690.000 en octubre. El aumento mensual fue del 3,5%, mientras que en lo que va de 2026 la canasta acumula una suba del 29,1%. En términos interanuales, el incremento llegó al 39,2%.

El valor cambia según la composición y el tamaño del hogar. Para una familia de tres integrantes, el INDEC calculó una CBT de $ 1.345.437, mientras que para un hogar de cinco integrantes el monto llegó a $ 1.777.509.

El INDEC publicó los datos de CBT y CBA de octubre. Fuente: INDEC

La diferencia se explica porque la metodología del organismo utiliza el concepto de adulto equivalente, que asigna distintas necesidades de consumo según la edad y el sexo de cada integrante del hogar.

El dato que marca el límite de la indigencia

Además de la línea de pobreza, el INDEC calcula la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el umbral de indigencia. En octubre, la CBA aumentó 3,1% mensual, algo menos que la CBT, y acumuló una suba del 29,1% en los primeros diez meses del año.

Para la misma familia de cuatro integrantes, la CBA alcanzó los $ 761.261. Ese monto representa el costo de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales considerados por la metodología oficial. Un ingreso familiar por debajo de ese nivel ubica al hogar por debajo de la línea de indigencia.

El informe reveló cuánto hay que ganar para ser de clase media en CABA y a nivel nacional.

En el caso de un adulto equivalente, la CBA quedó en $ 246.363, mientras que la CBT llegó a $ 546.926. La segunda incorpora, además de los alimentos, otros bienes y servicios esenciales como vivienda, transporte, educación, salud y vestimenta.

Qué significa para la clase media

Superar los $ 1,69 millones mensuales permite salir estadísticamente de la pobreza. El dato de octubre muestra que el piso de ingresos necesario para cubrir las necesidades básicas continúa subiendo. En un contexto en el que la inflación nacional fue del 2,2% en octubre, la CBT avanzó un punto y tres décimas por arriba durante el mes.