El economista Rodrigo Álvarez aseguró que los inversores internacionales miran con fuerte cautela el futuro político argentino y no dudó al responder si el mercado teme un eventual regreso del kirchnerismo: “¡Más vale que tienen miedo!”.

Durante su participación en Cuentas Claras, el programa de El Cronista Stream, el analista explicó que los precios de los activos locales ya reflejan la disputa electoral del próximo año y advirtió que la falta de impulso en la actividad económica reduce las probabilidades percibidas de continuidad oficialista , un combo que pega de lleno en el riesgo país.

Para Álvarez, el escenario financiero internacional tampoco ayuda a disipar las dudas. En un contexto global “extremadamente delicado”, con presiones inflacionarias y rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense en torno al 5%, el capital extranjero encuentra refugio sin asumir sobresaltos.

“Hoy todos los inversores dicen: ‘Yo haciendo la plancha gano el 5%, ¿por qué voy a financiar a la Argentina?’”, graficó el economista, al tiempo que subrayó el peso de la incertidumbre sobre el rumbo futuro: nadie quiere quedar atrapado sin saber “qué orientación, qué lógica económica” tendrá la próxima administración .

En esa línea, trazó una relación directa entre la economía real, las urnas y el humor financiero. A su criterio, si los indicadores productivos mostraran mayor dinamismo, los temores se disiparían rápido: “Si la economía estuviera volando, nadie miraría el riesgo país porque todos tendrían mayor tranquilidad o pensarían que el gobierno puede ser reelecto”.

De hecho, fue categórico sobre cuánto pesan hoy las expectativas políticas en las cotizaciones: “Si hubiera certeza —y es una visión muy personal— de que el gobierno es reelecto, el riesgo país se desploma”.

El economista y consultor financiero analizó la actualidad del Gobierno. Fuente: Captura

Álvarez también puso en perspectiva los costos de la estabilización y defendió la complejidad del proceso actual frente a otras salidas de crisis, como la de principios de los años 2000. Recordó que en aquel entonces el país estaba en default, partía de un peso del Estado mucho menor y contó con una fuerte devaluación previa.

Hoy, en cambio, el margen es más estrecho: “Las transiciones son complejas. Es muy difícil pensar en ordenar la economía y crecer al mismo tiempo; no hay muchas experiencias en el mundo donde vos digas ordenás la economía y automáticamente la actividad crece”.

Consultado sobre si el oficialismo debe inclinarse por el dogmatismo o el pragmatismo rumbo a las elecciones, el analista consideró que ambos criterios convergen en un mismo límite. “Acá hay una certeza: si el tipo de cambio se dispara, la chance que tiene el Gobierno se licúa”, sentenció.

Por eso, descartó de plano que el equipo económico pueda “soltarle la mano al tipo de cambio ” en un escenario de volatilidad electoral o relajar el apretón monetario para estimular el consumo, dado que “en Argentina se acelera con una velocidad violenta” y “si la inflación se acelera, la actividad se cae”.

A los condicionamientos locales se sumó un cambio en los factores externos que hasta hace poco funcionaban como sostén. Álvarez señaló que se desdibujaron tanto las expectativas en torno a Brasil como el respaldo político automático que el Gobierno esperaba del escenario estadounidense tras las elecciones de Donald Trump.

Si bien estimó que Washington seguirá apoyando a la Argentina por tratarse de su “aliado más fuerte en la región”, advirtió que el nuevo tablero norteamericano “condiciona un poco la ayuda o pone al menos una lupa donde no la había”.