La historia del fútbol mundial incluye momentos decisivos que moldean su desarrollo. Uno de estos hitos ocurrió en la Copa Mundial de 1990, un torneo que no solo destacó por el nivel de competencia, sino por su relevancia en cuanto a contextos sociales y políticos. La relevancia del fútbol excede lo meramente deportivo. El campeón de la Copa Mundial de la FIFA de 1990 fue Alemania Federal, que logró su tercer título al vencer a Argentina 1-0 en la final. Este triunfo fue significativo por el contexto de tensión que rodeaba a Alemania, justo antes de la unificación alemana. Muchos críticos anotaron la escasa cantidad de goles en el torneo. El 8 de julio de 1990, Alemania Federal se consagró campeón del Mundial al vencer a Argentina en la final disputada en el Estadio Olímpico de Roma. Este partido se destacó por un fuerte nivel defensivo, lo que lo convierte en uno de los menos emocionantes de la historia del torneo. En el minuto 85, un polémico penalti a favor de Alemania cambió el rumbo del partido. Andreas Brehme ejecutó el penalti y marcó el único gol, silenciando a los aficionados argentinos. Con este triunfo, Alemania Federal alcanzó su tercer campeonato mundial, reafirmando su posición en la historia del fútbol. Varios jugadores brillaron durante el Mundial de Fútbol de 1990, dejando una marca indeleble en la historia del deporte. Salvatore Schillaci, delantero de Italia, se proclamó máximo goleador del torneo con seis goles, mientras que el brasileño Careca anotó cinco tantos, destacándose por su habilidad y velocidad. Otro nombre relevante es el camerunés Roger Milla, quien a sus 38 años hizo historia al convertirse en el goleador más veterano del torneo con cuatro goles. Asimismo, el checoslovaco Tomáš Skuhravý brilló con cinco goles, elevando el nivel de sus selecciones y contribuyendo a uno de los mundiales más memorables. La Copa Mundial de Fútbol de 1990, celebrada en Italia del 8 de junio al 8 de julio, fue la decimacuarta edición del torneo. Esta edición tuvo la media de goles más baja en la historia de los mundiales, con 2,21 por partido. La FIFA decidió reformar algunas reglas del juego tras este acontecimiento. Alemania Federal obtuvo su tercer título al vencer a Argentina 1-0 en una final polémica, marcada por un penal controversido. Además, Camerún se destacó al convertirse en el primer equipo africano en alcanzar los cuartos de final, sorprendiendo al mundo con su actuación memorable. Este Mundial representó un momento decisivo en la historia del fútbol. Italia se convirtió en el segundo país en organizar el torneo por segunda vez. La participación de 24 selecciones incluyó sorpresas, como el avance de Camerún a los cuartos de final, siendo la primera africana en lograrlo. A pesar de su organización impecable, el Mundial de Italia recibió críticas por su bajo nivel de juego. Las estrategias defensivas y la escasez de goles, con una media de solo 2,21 por partido, llevaron a la FIFA a implementar reformas en las reglas. Italia 90 no solo fue un campeonato, sino un catalizador para el cambio en el fútbol mundial.