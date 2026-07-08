Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 7 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 4843 - Balcón

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 7 de julio

1° 4843 11° 1167 2° 2649 12° 1834 3° 9103 13° 2697 4° 6865 14° 9747 5° 5110 15° 4179 6° 7637 16° 1214 7° 2882 17° 1670 8° 6505 18° 8451 9° 4481 19° 8146 10° 7055 20° 9711

¿Qué significa soñar con Balcón?

Soñar con el Balcón sugiere necesidad de ganar perspectiva, tomar distancia y observar tu vida desde un punto seguro.

También puede indicar deseo de reconocimiento o conexión social; si hay miedo a caer, refleja inseguridad y cautela ante decisiones importantes.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.