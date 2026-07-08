En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este martes, 7 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1448 (Muerto que habla).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 7 de julio

1° 1448 11° 5891 2° 2883 12° 9556 3° 2081 13° 7682 4° 6140 14° 9810 5° 5709 15° 6753 6° 9209 16° 3256 7° 2669 17° 6073 8° 9320 18° 7896 9° 5887 19° 2932 10° 8495 20° 1318

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para competir, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla suele reflejar duelo no resuelto o la necesidad de despedirte. La figura que habla simboliza tu subconsciente: busca darte un mensaje de cierre, perdón o consejo que no pudiste oír en vida.

También puede indicar un llamado a escuchar tu intuición, reconciliarte con el pasado o aceptar cambios. La emoción del sueño y lo que dice el fallecido dan pistas; no es un presagio literal, sino una guía interna.