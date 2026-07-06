La revolución de la inteligencia artificial (IA) está modificando radicalmente el enfoque del liderazgo en las empresas. La premisa de que la IA puede sustituir a los líderes humanos ha sido desacreditada. En realidad, la IA se presenta como una herramienta que transforma la manera en que los líderes toman decisiones y gestionan sus equipos.

Este cambio es clave para maximizar el valor dentro de las organizaciones. El próximo World Business Forum (WBF) en México abordará cómo la transformación digital permite a los líderes adaptarse a un entorno empresarial cambiante.

Durante el evento, expertos del sector explorarán el papel de la IA en la toma de decisiones, subrayando la importancia de un liderazgo que pueda actuar con agilidad y precisión ante la nueva realidad tecnológica.

La IA y el futuro de la toma de decisiones

La integración de la inteligencia artificial en las empresas abre un nuevo paradigma para la toma de decisiones. Según un estudio de The Adecco Group, el 55% de los líderes empresariales en España afirma que la IA mejora este proceso crítico. Al recopilar y analizar datos de manera eficiente, los directivos pueden tomar decisiones más informadas que impacten positivamente en su competitividad.

Herramientas de Gemini para pymes | Imagen creada por IA de Gemini

La capacidad de personalizar la experiencia del cliente ha sido explotada gracias a la IA. Las empresas ahora pueden ofrecer un servicio más eficiente, ahorrando tiempo a los clientes e impulsando su satisfacción. Esto se traduce en una ventaja competitiva decisiva, ya que los líderes utilizan la automatización para optimizar procesos y mejorar las relaciones con sus consumidores.

Adopción de IA y nuevas habilidades en el liderazgo

La implementación de la IA requiere que los líderes adquieran nuevas habilidades para adaptarse a los cambios en el entorno laboral. El WBF en México enfatiza la necesidad de una combinación de datos y empatía para liderar en esta era tecnológica. Los líderes deben aprender a equilibrar la estrategia con la creatividad, aprovechando las herramientas que la IA ofrece para mejorar su efectividad .

Se espera que la IA no solo automatice tareas, sino que también genere nuevos modelos de trabajo y oportunidades. Esto es crucial para quienes han sido desplazados por la automatización, ya que el futuro laboral exige que los líderes sean catalizadores de cambio, adaptándose rápidamente a un entorno cada vez más digitalizado y competitivo.

Además, se abordará en el WBF cómo los líderes deben reinventar sus modelos de negocio y operar de manera más ágil. La investigación de PwC señala que casi cuatro de cada diez CEOs creen que su empresa no sobrevivirá si no se adapta. Esta realidad es un llamado a la acción para todos los ejecutivos en un mundo donde la innovación y la adaptabilidad son esenciales.

En resumen, el papel de la inteligencia artificial en el liderazgo no es reemplazar, sino habilitar. Las habilidades que serán clave en el futuro laboral incluyen la adaptabilidad, la capacidad para usar la tecnología y la empatía. El WBF en México se perfila como una plataforma ideal para discutir estas tendencias y proporcionar a los líderes las herramientas para sobresalir en esta nueva era.