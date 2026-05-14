El próximo 15 de junio, Arabia Saudita y Uruguay se enfrentarán en el Estadio Miami, en un duelo que promete ser electrizante. Los Halcones Verdes, tras su histórica victoria sobre Argentina en la Copa Mundial 2022, buscan reafirmar su crecimiento en el fútbol internacional. Por su parte, La Celeste, con un palmarés que incluye dos títulos mundiales, llega con la experiencia de figuras como Edinson Cavani y Luis Suárez, bajo la dirección de Marcelo Bielsa. Ambos equipos presentan estilos contrastantes: Arabia Saudita se destaca por su velocidad y técnica, mientras que Uruguay se basa en una sólida defensa y un juego colectivo. La expectativa es alta, ya que cada selección busca demostrar su valía en el escenario mundial, haciendo de este encuentro un evento imperdible para los aficionados al fútbol. El partido inaugural del Mundial 2026 entre Arabia Saudí y Uruguay se jugará el lunes 15 de junio y comenzará a las 19:00 horas en Argentina. El estadio elegido para este choque de Jornada 1 será el Estadio Miami en Miami, de entre los grandes escenarios de este torneo organizado entre México, Estados Unidos y Canadá. El Mundial 2026 se jugará en distintas zonas horarias de Norteamérica, por lo que la hora de cada partido en Argentina dependerá de la sede. En general: En Argentina, el partido entre 19:00 y Canadá podrá seguirse en directo a través de TV Pública y TyC Sports, además de las plataformas de streaming que tengan los derechos oficiales del Mundial 2026. Como ocurre en cada Copa del Mundo, se espera una gran cobertura previa desde varias horas antes del inicio del encuentro, con análisis, alineaciones y seguimiento en tiempo real del debut de la Albiceleste.