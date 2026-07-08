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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este martes, 7 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.

En este martes, 7 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8793 - Enamorado

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 7 de julio

 1°8793 11°6966
 0990  12°7828
 3°2592 13°8859 
 3015  14°9873 
 6235  15°2957 
 6°8711  16°0264
 7274  17°1885 
 7092  18°0711 
 9751  19°2339 
 10°3511 20°1938 

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¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con Enamorado suele reflejar deseo de afecto y una etapa de ilusión. Indica apertura a vínculos y energía emocional positiva.

También puede advertir idealización o expectativas altas. Invita a equilibrar emoción y realidad, reforzando el amor propio.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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