El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este martes, 7 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.

En este martes, 7 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8793 - Enamorado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 7 de julio

1° 8793 11° 6966 2° 0990 12° 7828 3° 2592 13° 8859 4° 3015 14° 9873 5° 6235 15° 2957 6° 8711 16° 0264 7° 7274 17° 1885 8° 7092 18° 0711 9° 9751 19° 2339 10° 3511 20° 1938

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con Enamorado suele reflejar deseo de afecto y una etapa de ilusión. Indica apertura a vínculos y energía emocional positiva.

También puede advertir idealización o expectativas altas. Invita a equilibrar emoción y realidad, reforzando el amor propio.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.