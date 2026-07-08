El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este martes, 7 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.
En este martes, 7 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8793 - Enamorado
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 7 de julio
|1°
|8793
|11°
|6966
|2°
|0990
|12°
|7828
|3°
|2592
|13°
|8859
|4°
|3015
|14°
|9873
|5°
|6235
|15°
|2957
|6°
|8711
|16°
|0264
|7°
|7274
|17°
|1885
|8°
|7092
|18°
|0711
|9°
|9751
|19°
|2339
|10°
|3511
|20°
|1938
¿Qué significa soñar con enamorado?
Soñar con Enamorado suele reflejar deseo de afecto y una etapa de ilusión. Indica apertura a vínculos y energía emocional positiva.
También puede advertir idealización o expectativas altas. Invita a equilibrar emoción y realidad, reforzando el amor propio.
Consejos para los jugadores
El juego tendría que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.