La Selección Argentina durante la obtención del Mundial de Qatar 2022. La Albiceleste buscará la cuarta estrella este domingo ante España.

En esta noticia “Elijo creer”: las 6 coincidencias con 1986 y 2022 que ilusionan a la Selección en la final del Mundial 2026

En la antesala de la gran final del Mundial 2026 que disputarán Argentina y España, el próximo domingo 19 de julio, la frase “elijo creer” entre los hinchas vuelve a cobrar relevancia en la conversación futbolera y la ilusión en las coincidencias históricas trasciende cualquier argumento racional.

Estadísticas, repeticiones numéricas y resultados similares aumenta la fe argentina de repetir la hazaña de Qatar 2022 y ser la primera Selección desde 1962 en defender con éxito la corona. En ese sentido, el debate reciente en redes sociales suma datos y similitudes que avivan el sueño mundialista.

“Elijo creer”: las 6 coincidencias con 1986 y 2022 que ilusionan a la Selección en la final del Mundial 2026

Desde la previa del inicio del Mundial comenzaron las coincidencias, ya que una de las primeras que se volvió viral estuvo relacionada con Belgrano: cada vez que el equipo cordobés consiguió un título, la Albiceleste ganó la Copa del Mundo .

Belgrano fue campeón del ascenso en 1986 , año en que la Selección consiguió su segunda estrella en México , con Diego Maradona como estrella indiscutida. En 2022, el Pirata volvió a quedarse con el título de la Primera Nacional y nuevamente el conjunto nacional ganaría su tercer Mundial, en Qatar, con una actuación estelar de Lionel Messi.

Uno de los argumentos más repetidos es la llamada “regla de los 36 años”. Señala que cada gran hito mundialista de la Selección se repite exactamente 36 años después. Por ejemplo: Argentina fue campeón en 1986 y repitió el título en 2022. Como el equipo jugó la final en 1990, la teoría indicaría que 2026 marcará el regreso de Argentina a la máxima gloría.

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Pasando al desarrollo del certamen, se puede mencionar que Nigeria no logró clasificarse al Mundial, algo que se repitió en las ediciones de 1986 y 2022. En esta oportunidad, el seleccionado africano volvió a quedar fuera tras su derrota frente a la República Democrática del Congo en el repechaje intercontinental.

Por otro lado, Canadá —uno de los organizadores del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y México— solo participó en tres Copas del Mundo: México 1986, Qatar 2022 y ahora 2026.

Una coincidencia más: antes del Mundial 2026, Marruecos había pasado solamente dos veces la fase de grupos: 1986 y 2022.

Finalmente, los hinchas argentinos se ilusionan con otra curiosa cábala: cada vez que un francés gana el Balón de Oro antes de un Mundial, Argentina termina coronándose campeón. En 1985 el Balón de Oro lo ganó el francés Michel Platini y al año siguiente Argentina se coronó; en 2022 Karim Benzema recibió el galardón y ese mismo año los argentinos triunfaron en Qatar; en 2023 la distinción fue para Ousmane Dembélé, de Francia.