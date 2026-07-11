El exfutbolista de Boca y la Selección argentina Antonio Ubaldo Rattín, recordad por su expulsión ante Inglaterra en el Mundial 1966, murió este sábado a los 89 años.

Nacido el 16 de mayo de 1937 en Tigre, provincia de Buenos Aires, el “Rata” dejó una huella imborrable tanto en el club de la Ribera como representando al país. Ganó seis títulos con el Xeneize y fue dos veces subcampeón de América, además de representar al país en los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966.

Murió Antonio Rattín, un histórico de Boca

Rattín fue futbolista profesional, entrenador y político. Se desempeñó como mediocampista defensivo y se distinguió por su presencia en la mitad de la cancha, sostenida en su estatura de 1,90 metros, su ubicación, tenacidad, control del balón, voz de mando y valentía.

Su debut en la Primera de Boca se produjo en un contexto especial: el domingo 9 de septiembre de 1956, en plena Bombonera y nada menos que ante River. El equipo dirigido entonces por Mario Francisco Fortunato apostó por tres juveniles para enfrentar al clásico rival, y el joven volante central, de apenas 19 años, se ganó el puesto desde el primer partido.

Con el equipo obtuvo los campeonatos de 1962, 1964, 1965 y 1969, además de la Copa Argentina de 1969.

Su producción en Boca quedó cerrada en 382 encuentros y 28 goles. Esa cifra lo consolidó como una referencia de una posición en la que el peso del juego no pasaba por la estadística ofensiva sino por el mando y el equilibrio del equipo.

En el plano internacional, fue convocado por la selección argentina durante 10 años y disputó 32 partidos. Participó en dos Copas del Mundo consecutivas, en Chile 1962 e Inglaterra 1966, y también jugó las Copas América de Ecuador 1959 y Uruguay 1967.

Con el seleccionado nacional ganó la Copa de las Naciones de 1964, un torneo organizado por la Confederación Brasileña de Fútbol en el que compitieron Argentina, Brasil, Inglaterra y Portugal. En el Mundial de 1966 fue además capitán del equipo argentino.

La incursión de Rattín en la política

En los años 2000, ya alejado del fútbol, incursionó en la política: fue diputado de la Nación Argentina por el partido de centroderecha PAUFE (Partido Unidad Federalista) entre 2001 y 2005.

A partir de ese año y hasta 2009, se desempeñó como concejal por el Frente Justicialista en el Partido de Vicente López, en la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Luego se dedicó al rubro de los seguros y formó parte de la Mutual de ex jugadores de Boca.