La previa de la final entre España y Argentina por el Mundial 2026: historial, títulos y un único partido oficial

La selección de España de Lamine Yamal y la Argentina de Lionel Messi se enfrentarán este domingo en Nueva York en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Aunque el historial entre ambas selecciones refleja una paridad absoluta, con seis victorias para cada equipo y dos empates, el único antecedente en una competencia oficial favorece a la Albiceleste.

Este encuentro adquiere un carácter especial, ya que puede considerarse la Finalissima que no se jugó entre los actuales campeones de Europa y América. El duelo, que originalmente estaba previsto para marzo pasado, nunca llegó a disputarse, por lo que la final mundialista ofrece ahora un escenario mucho más trascendente.

Diferencias en el palmarés internacional entre España y Argentina

Si bien los enfrentamientos directos muestran un equilibrio total, la comparación de títulos internacionales marca una diferencia. Argentina, actual defensora de la corona obtenida en Catar 2022, acumula tres Copas del Mundo (1978, 1986 y 2022) y 16 Copas América. Por su parte, España conquistó su único Mundial en 2010 y suma cuatro Eurocopas (1964, 2008, 2012 y 2024).

En los últimos años, la selección dirigida por Lionel Scaloni construyó un ciclo exitoso al consagrarse en la Copa América 2021, el Mundial 2022 y la Copa América 2024. Se trata de una secuencia comparable a la lograda por España entre 2008 y 2012, cuando enlazó dos Eurocopas con el título mundial obtenido en Sudáfrica. A ese período de éxitos, Argentina añadió en 2022 la Finalissima conquistada frente a Italia.

La final inédita

Ahora bien, la final de Nueva York será apenas la segunda definición mundialista para España, mientras que Argentina disputará la séptima de su historia. La Albiceleste logró el título en Argentina 1978, México 1986 y Catar 2022, además de alcanzar las finales de Uruguay 1930, Italia 1990 y Brasil 2014, en las que terminó como subcampeona.

A su vez, esta final en Nueva York marcará apenas la segunda ocasión en la historia de los Mundiales en que dos selecciones de habla hispana se enfrenten por el título. El único antecedente tuvo lugar en la primera Copa del Mundo, disputada en Uruguay en 1930. Aquella definición, celebrada en el estadio Centenario de Montevideo, terminó con triunfo del conjunto local por 4-2 sobre Argentina.

El único partido oficial a favor de la albiceleste

De los catorce partidos disputados entre ambas selecciones a lo largo de la historia, solo uno correspondió a una competición oficial. Se jugó el 13 de julio de 1966 en Villa Park, Birmingham, durante la fase de grupos del Mundial de Inglaterra.

En aquel encuentro, Argentina se impuso por 2-1 gracias a un doblete de Luis Artime. El delantero abrió el marcador a los 65 minutos, Pirri igualó transitoriamente a los 71 y Artime volvió a aparecer a los 79 para sellar la victoria. España quedó eliminada del torneo, mientras que Argentina avanzó a los cuartos de final, instancia en la que posteriormente cayó ante Inglaterra.

Goleadas repartidas en los cruces recientes

Antes y después de ese antecedente, todos los enfrentamientos entre españoles y argentinos tuvieron carácter amistoso. Los compromisos más recientes dejaron goleadas para ambos bandos.

En septiembre de 2010, Argentina derrotó 4-1 a España en el estadio Monumental de Buenos Aires. La Roja llegaba como flamante campeona del mundo tras haber conquistado el título en Sudáfrica apenas dos meses antes.

La previa de la final entre España y Argentina por el Mundial 2026: historial, títulos y un único partido oficial EFE

Ocho años más tarde, en marzo de 2018, España se tomó revancha con una contundente victoria por 6-1 en el estadio Metropolitano de Madrid. Isco fue la gran figura con tres goles, mientras que Lionel Messi no participó por lesión. Meses después, en el Mundial de Rusia, España quedó eliminada en octavos de final y Argentina corrió la misma suerte frente a Francia.

La Liga, gran protagonista de la final

La Liga española tendrá una fuerte representación en la final, ya que concentra a casi la mitad de los futbolistas convocados por ambos seleccionados. España cuenta con 19 jugadores que actúan en su campeonato doméstico, mientras que Argentina aporta seis.

Dentro del plantel argentino destacan cinco futbolistas vinculados al Atlético de Madrid: Julián Álvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Juan Musso y Thiago Almada. A ellos se suma Giovanni Lo Celso, integrante del Betis.

Una presencia tan marcada de una misma liga en una final mundialista no se observaba desde Alemania 2006, cuando la Serie A tuvo un papel dominante en la definición entre Italia y Francia, que terminó con festejo para la “azzurra”.

Los argentinos con pasado en el fútbol español

Además de los jugadores que actualmente compiten en España, varios integrantes de la Albiceleste dejaron su huella en LaLiga.

Entre ellos aparecen Leo Messi, tras 17 temporadas en el Barcelona; Nico González, recientemente regresado a la Juventus tras su paso por el Atlético de Madrid; y Rodrigo De Paul, que defendió la camiseta rojiblanca durante cuatro campañas antes de incorporarse al Inter Miami.

La lista también incluye a Gonzalo Montiel, ex Sevilla; Nicolás Otamendi, quien jugó en Valencia durante la temporada 2014-15; Gerónimo Rulli, con ocho años de experiencia entre Real Sociedad y Villarreal; y Nico Paz, que debutó con el Real Madrid en la campaña 2023-24.

Los españoles que juegan en el exterior

En el caso de España, los movimientos de mercado protagonizados por Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo redujeron a siete el número de futbolistas del plantel que militan fuera del torneo local.

Seis de ellos desarrollan su carrera en la Premier League: Martín Zubimendi, Mikel Merino y David Raya en el Arsenal; Pedro Porro en el Tottenham; Rodri en el Manchester City; y Yeremi Pino en el Crystal Palace.

El único integrante de la selección española que juega fuera de España e Inglaterra es Fabián Ruiz, mediocampista del Paris Saint-Germain francés. Fuente: EFE.