Francia le ganó a Marruecos por 2-0 con goles de Mbappé y Dembelé y avanzó a las semifinales del Mundial 2026, donde se enfrentará al ganador de España-Bélgica.

Sin su máximo goleador, el lesionado Ismael Saibari, Marruecos propuso desde el inicio un bloque bajo y defensa cerrada para resistir sin encajar e ir ganando vida con el paso de los minutos, una fórmula similar a la que Paraguay había utilizado para complicar a Francia en los octavos de final.

Francia tuvo las mejores ocasiones de la primera parte. La más clara fue un penalti provocado y lanzado por Kylian Mbappé que Yassine Bounou detuvo. Además, Dayot Upamecano, Lucas Digne y Désiré Doué estuvieron cerca de abrir el marcador, mientras Marruecos apenas inquietó el arco defendido por Mike Maignan.

BOSTON (United States), 09/07/2026.- Kylian Mbappe of France (C-L) scores the 1-0 opening goal during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match France against Morocco, in Boston, USA, 09 July 2026. (Francia, Marruecos) EFE/EPA/GREG M. COOPER Fuente: EPA GREG M. COOPER

Marruecos comenzó la segunda mitad con la misma idea, pero esta vez no le funcionó. En el minuto 60, Mbappé recibió un balón en la esquina del área y, rodeado de defensores, encontró el espacio para superar a Bounou, sacándose la espina del penalti fallado.

Fue su octavo gol del torneo, con el que igualó a Lionel Messi en la clasificación de goleadores del torneo, que ambos lideran con 8; y llegó a 20 tantos para ponerse a uno del ’10′ argentino, que con 21 es el máximo artillero de los mundiales.

Francia aprovechó el golpe para ampliar la ventaja apenas seis minutos después. Un rápido contragolpe terminó con un derechazo de Ousmane Dembélé desde fuera del área, tras una combinación con Mbappé y Michael Olise, que dejó el partido prácticamente sentenciado.

EFE

Solo entonces reaccionó Marruecos, que no logró registrar su primer disparo entre los tres palos hasta el minuto 83. Con el 2-0 finalizó el encuentro y los Leones del Atlas se despidieron del Mundial tras volver a caer ante Francia.

La selección africana, histórica semifinalista en Qatar 2022 y dos veces cuartofinalista, cerró así otra destacada participación mundialista. Por su parte, el subcampeón de la última Copa del Mundo va en búsqueda de su quinta final en esta competición y la segunda de manera consecutiva.